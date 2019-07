Nie tylko czerniak! Jak jeszcze słońce szkodzi skórze?

Słońce jest niezbędne do życia i ma ogromny wpływ na wydzielanie przez nasz organizm witaminy D3, jednak jest wyjątkowo szkodliwe dla naszej skóry, bo zwiększająca się dziura ozonowa sprawia, że dociera do niej więcej promieni UVA i UVB. W jaki sposób słońce szkodzi naszej skórze?

Jak promieniowanie słoneczne wpływa na zdrowie skóry?

Promienie słoneczne dają przyjemne ciepło, poprawiają nastrój i zachęcają do cieszenia się aktywnością na świeżym powietrzu, jednak są też wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia skóry. Unikając stosowania kremów z wysokim filtrem w obawie, że zablokują one powstawanie modnej opalenizny, narażamy się na szereg problemów, wśród których najpoważniejszym jest czerniak – złośliwy nowotwór skóry, który każdego roku zabija w Polsce ponad 1000 osób (około 80% chorych); co więcej, w ostatnich 10 latach liczba zachorowań na czerniaka zwiększyła się o 30%!

Większa świadomość zagrożeń związanych z czerniakiem sprawiła, że szybciej reagujemy na pojawiające się na naszej skórze, nietypowe znamiona, jednak nadal nie mamy pełnej świadomości innych zagrożeń, jakie niesie za sobą nadmierna ekspozycja na słońce.

Promieniowanie słoneczne a starzenie się skóry

Działanie promieniowania UVA i UVB przyśpiesza procesy starzenia się skóry. W przypadku osób preferujących nadmierne opalanie na słońcu i w solarium dochodzi do szybkiego pojawienia się zmarszczek, problemów z jędrnością skóry, występowania przebarwień oraz zmian naczyniowych, które mogą pojawić się nie tylko na twarzy, ale także na innych obszarach eksponowanego na działanie słońca ciała.

Starzenie się organizmu jest procesem nieuchronnym i będzie dotyczyło każdego z nas, jednak w przypadku osób opalających się wszystkie objawy starzenia się skóry mogą pojawić się jeszcze przed wkroczeniem w wiek dojrzały. Nadmierne opalanie powoduje, m.in.:

odwodnienie skóry, które objawia się utratą jej jędrności, elastyczności i sprężystości,



powstawanie zmian pigmentacyjnych (zwłaszcza w przypadku osób z jasną karnacją),



przedwczesne obumieranie komórek budulcowych skóry, co powoduje zmiany w jej wyglądzie zewnętrznym i utratę typowych oznak zdrowia, czyli blasku, kolorytu i gładkości,



zmniejszenie produkcji białek budulcowych, sprzyjające szybkiemu pojawieniu się zmarszczek i utracie naturalnego owalu twarzy,



uszkodzenia naczyń włosowatych, które można zauważyć na skórze w postaci popękanych naczynek,



inne uszkodzenia skóry, które powodują powstawanie stanów zapalnych, wysypek i podrażnień.



Skutkiem nadmiernej ekspozycji na działanie promieniowania UVA i UVB mogą być także choroby dermatologiczne np. atopowe zapalenie skóry i łuszczyca. W przypadku osób, które przyjmują niektóre zioła, suplementy diety oraz farmaceutyki może dojść do pojawienia się odczynów fototoksycznych.

Jak chronić skórę przed niekorzystnym działaniem promieniowania UVA i UVB?

Ochrona skóry przed słońcem nie jest trudna i nie wymaga od nas rezygnacji z ulubionych, letnich aktywności. Pamiętać trzeba przede wszystkim o tym, aby stosować kremy ochronne z wysokim filtrem i aplikować je po raz pierwszy na 30 minut przed wyjściem z domu. Następnie czynność tą trzeba powtórzyć zgodnie z zaleceniami producenta kosmetyku (najlepiej co 2 godziny).

Jednorazowa aplikacja kremu z filtrem nie wystarczy, a jeżeli posmarujemy nim skórę, przygotowując się do plażowania, to zawarte w nim filtry nie zadziałają w prawidłowy sposób. Dodatkowo trzeba pamiętać, że udowodnione działanie ochronne skóry mają jedynie wysokiej jakości kosmetyki z filtrami powyżej SPF 30, jednak dla bezpieczeństwa zawsze warto stosować te, zawierające filtry minimum SPF 50, które są jedynym dobrym wyborem dla ochrony skóry dzieci oraz osób mających liczne znamiona barwnikowe; pieprzyki na skórze, które są poddawane bezpośredniemu działaniu słońca, warto posmarować grubszą warstwą kramu.