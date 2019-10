Karmienie piersią a okres. Czy można zajść w ciążę?

Natura nie zawsze dopasowuje się do tego, w co wierzymy. Prawdą jest to, że w przypadku kobiet karmiących piersią płodność powraca po różnym czasie i nie zawsze poprzedzona jest wystąpieniem miesiączki. Bywają sytuacje, w których świeżo upieczona mama zachodzi w ciążę pomimo tego, że karmi dziecko na żądanie i nie miesiączkuje; zdarza się też, że pomimo pojawienia się miesiączki podczas laktacji, nie można zajść w ciążę ze względu na brak owulacji.

Niepłodność po porodzie

Każda świeżo upieczona mama nie powinna zajść w kolejną ciążę zaraz po porodzie. Fizjologiczna niepłodność po urodzeniu dziecka trwa około 3 tygodni i nie jest związana ze sposobem jego karmienia. Warto wiedzieć, że trwający 6 tygodni lub dłużej (w przypadku cesarskiego cięcia) okres połogu wymaga powstrzymania się od współżycia ze względów czysto zdrowotnych. W tym czasie organizm kobiety musi się zregenerować i dojść do siebie po trudach ciąży oraz porodu. Ustanie odchodów popołogowych, nie jest znakiem, że możemy powrócić do współżycia przed upływem 6 tygodni od porodu, bo czas krwawienia z dróg rodnych oraz jego nasilenie jest kwestią indywidualną dla każdej kobiety. W niektórych przypadkach krwawienie poporodowe trwa jedynie kilka dni, w innych znacznie dłużej.

Współżycie po porodzie powinno zostać rozpoczęte po wcześniejszej wizycie u ginekologa i uzyskaniu zgodny specjalisty na powrót do intymnych zbliżeń. Ważne: w przypadku kobiet, które miały wykonane cesarskie cięcie, nie powinno dojść do zapłodnienia przez minimum 6 miesięcy od urodzenia dziecka, bo grozi to komplikacjami, dlatego warto zadbać o stosowanie w tym czasie prezerwatyw.

Czy można zajść w ciążę w czasie karmienia piersią?

Tak, można zajść w ciążę w czasie karmienia piersią także wówczas, gdy jeszcze nie pojawiła się pierwsza miesiączka po porodzie. Płodność powraca po różnym czasie i jest w dużej mierze związana z tym, w jaki sposób karmimy piersią, ale nie zawsze musi zostać poprzedzona krwawieniem menstruacyjnym.

U wielu kobiet pojawienie się krwawienia menstruacyjnego po porodzie poprzedza owulacja; zdarza się też, że miesiączki po porodzie są bardzo nieregularne, więc określenie momentu owulacji jest wręcz niemożliwe bez wykonania specjalistycznych testów owulacyjnych, a seks bez zabezpieczenia może zakończyć się kolejną ciążą.

Z drugiej strony zdarzają się przypadki, że pomimo powrotu miesiączek występują jedynie cykle bezowulacyjne, które uniemożliwiają poczęcie kolejnego dziecka. Wiele zależy tutaj od predyspozycji konkretnej kobiety, jej uwarunkowani genetycznych oraz innych czynników np. poziomu stresu i stosowanej diety.

Teoretycznie karmienie piersią na żądanie w okresie, kiedy dziecku nie rozszerzamy jeszcze diety, jest sposobem na zmniejszenie szans na poczęcie kolejnego potomka, jednak nie daje ono 100% pewności, że nie zajdziemy w ciążę. Wystarczy jedynie kilka dni dopajania malucha wodą np. podczas upałów lub ograniczenie nocnych karmień, aby ryzyko zajścia w ciążę podczas laktacji znacznie się zwiększyło.

Chcąc korzystać z antykoncepcyjnych właściwości karmienia piersią, trzeba wiedzieć, że:

ochronę przed kolejną ciążą zapewnia jedynie karmienie dziecka na żądanie, a dopajania wodą, karmienie mieszane i rozszerzanie diety malucha zwiększają szansę na zapłodnienie;



dziecko powinno efektywnie ssać pierś przez około 2 godziny na dobę;



karmienie piersią musi odbywać się także nocą;



dziecku nie należy podawać smoczka uspokajacza;



przerwy pomiędzy karmieniami nie powinny być dłuższe niż 6 godzin.

Podsumowując, podczas karmienia piersią można zajść w ciążę, nawet gdy nie pojawiły się jeszcze miesiączki. Powrót krwawień menstruacyjnych w czasie laktacji jest sygnałem, że płodność zaczyna stopniowo powracać, jednak nie zawsze umożliwia poczęcie dziecka. To, czy zajdziemy w ciążę podczas laktacji, jest kwestią indywidualną, dlatego, w sytuacji, gdy nie chcemy decydować się na kolejne dziecko, w czasie ciąży i porodu wystąpiły komplikacje lub poród odbywał się poprzez cesarskie cięcie, nie powinno się ślepo ufać w antykoncepcyjne właściwości prolaktyny i trzeba dodatkowo zabezpieczać się podczas współżycia. Najlepiej skonsultować się z ginekologiem, który np. na podstawie wykonanych badań określi, czy kobieta może zajść w ciążę w czasie karmienia piersią.

