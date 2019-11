Jak pomóc rodzicom po stracie dziecka? Czego można oczekiwać od szpitala?

Według statystyk jedna na cztery kobiety traci ciążę na różnym etapie. Jakie prawa ma kobieta, która poroniła? Czego może oczekiwać od szpitala? Swoją historię opowiedziała psycholog Joanna Piątek-Perlak. W studiu programu o żałobie po stracie dziecka opowiedzieli: prawniczka Katarzyna Łodygowska, wykładowca ks. Krzysztof Porosło i mama, która przeżyła traumę po poronieniu Małgorzata Żochowska-Krowicka.

Jak pomóc rodzicom po stracie dziecka?

W Polsce do 22. tygodnia ciąży uznaje się poronienie, później dopiero śmierć dziecka uznawana jest jako martwe urodzenie. Eksperci podkreślili, że należy zaniechać przekładania tego nazewnictwa na podejście do kobiet. Bez względu na etap ciąży, w którym doszło do śmierci dziecka, kobieta ma prawo przeżywać stratę dziecka. Wszystkim kobietom przysługują te same prawa – przede wszystkim szacunek. Każda osoba, która pojawia się u kobiety powinna się przedstawić i powiedzieć o wszystkich procedurach. Kobiecie przysługuje skrócony urlop macierzyński i zasiłek pogrzebowy – to absolutna podstawa.

