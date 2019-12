Przeziębienie w czasie ciąży. Czy można leczyć się domowymi sposobami?

Domowe metody leczenia przeziębienia w ciąży są znane od wielu pokoleń. W większości to skuteczne i bezpieczne dla przyszłej mamy oraz jej dziecka domowe sposoby na przeziębienie, które polecają sami ginekolodzy oraz położne, jednak szczególny stan przyszłej mamy wymaga, aby to lekarz ginekolog wskazał najlepszą metodę leczenia i oprócz lekarza rodzinnego brał czynny udział w monitorowaniu stanu zdrowia kobiety ciężarnej, zlecając m.in. dodatkowe badania krwi i moczu.

Czy przeziębienie w ciąży jest niebezpieczne?

Przeziębienie w ciąży przytrafia się większości przyszłych mam. W przypadku prawidłowo przebiegającej ciąży nie powinno wpłynąć negatywnie na stan zdrowia maluszka, ale warto pamiętać, że zbagatelizowane może doprowadzić do powikłań np. zakażenia bakteryjnego górnych lub dolnych dróg oddechowych, a to już poważny problem. W przypadku przeziębienia w ciąży nie ma miejsca na kompromisy i próby „przechodzenia” infekcji. Trzeba bezwzględnie zrezygnować z pójścia do pracy, dużo odpoczywać i stosować naturalne metody leczenia, które zaleci ginekolog.

Warto pamiętać, że najbardziej wrażliwym okresem ciąży jest pierwszy trymestr. Nawet gdy jedynie podejrzewamy, że możemy być w ciąży, trzeba zachować szczególną ostrożność i przed przyjęciem ogólnodostępnych leków bez recepty, wykonać test ciążowy lub poradzić się lekarza, bo nawet z pozoru niegroźne krople do nosa, tabletki do ssania, które łagodzę ból gardła lub syrop, mogą być niebezpieczne dla rozwijającego się płodu.

Ciąża a przeziębienie

Przeziębienie w ciąży wymaga szczególnej ostrożności w doborze leków. W szczególności polecane są domowe metody leczenia przeziębienia, które uwzględniają:

spożywanie czosnku i cebuli w postaci surowej lub domowego syropu o działaniu przeciwbakteryjnym i podnoszącym odporność,



spożywanie świeżo tartego chrzanu, który pomaga udrożnić zatkany nos,



spożywanie świeżego imbiru, picie herbaty lub domowego syropu imbirowego, który rozgrzewa, łagodzi kaszel, obniża gorączkę i dodatkowo redukuje mdłości w ciąży,



picie dużej ilości bogatych w witaminy, naturalnych soków,



picie herbaty z malinami, naturalnego soku malinowego lub naparu z suszonych owoców maliny (nie mogą zawierać dodatku liści malin), które działają napotnie i pomagają obniżyć gorączkę,



robienie inhalacji np. z soli fizjologicznej, gorącej wody z solą lub naparów zimowych (mięta, rumianek),



stosowanie lekkostrawnej, bogatej w witaminy i minerały diety,



częste oczyszczanie nosa roztworem wody morskiej lub solą fizjologiczną,



płukanie gardła naparem z szałwii, rumianku lub innych dozwolonych przez ginekologa ziół,



stosowanie jedynie bezpiecznych w ciąży leków o działaniu przeciwgorączkowym.

Leki na przeziębienie w ciąży – domowe i z apteki

Domowe metody leczenia przeziębienia w ciąży, które zostały wyszczególnione powyżej, są nie tylko sprawdzone przez miliony kobiet, ale także bezpieczne. Trzeba pamiętać, że każda ciąża jest inna, dlatego przed ich zastosowaniem niezbędna jest konsultacja lekarska.

Zagrożeniem w czasie ciąży jest leczenie przeziębienia na własną rękę, bo może się ono zakończyć nie tylko powikłaniami i zakażeniem bakteryjnym, które wymaga zwykle podania antybiotyku, ale także innymi, niebezpiecznymi sytuacjami. W ciąży nie należy przyjmować np. syropów na bazie wyciągu z tymianku oraz pić herbaty tymiankowej, które tradycyjnie stosowane są w przypadku kaszlu, bo tymianek może wywołać skurcze porodowe. Zakazane są też wszelkie leki na przeziębienie, po które zwykle sięgamy w okresie sezonowych infekcji, czyli wszelkie tabletki i inne preparaty z pseudoefedryną, kwasem acetylosalicylowym oraz ibuprofenem. Niebezpieczne mogą być też inhalacje z dodatkiem olejków eterycznych. W aptekach znajdziemy kilka skutecznych leków na przeziębienie, które dedykowane są specjalnie dla kobiet ciężarnych i zawierają np. wyciąg z czosnku, czarnego bzu czy aronii.

Podsumowując, przeziębienie w cięży można, a nawet trzeba, leczyć domowymi sposobami, ale warto wcześniej zasięgnąć porady ginekologa, który wskaże bezpieczne, naturalne preparaty, poinformuje o tym, jakie leki na gorączkę są bezpieczne w ciąży oraz podpowie, jakie niepokojące objawy wymagają szybkiej reakcji i wizyty u lekarza.

