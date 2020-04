Psychoza poporodowa: czym jest i jak się objawia?

Psychoza poporodowa to jedno z zaburzeń psychicznych związanych z połogiem, obok baby blues'a i depresji poporodowej. Jest bardzo niebezpieczna i wymaga szybkiej interwencji ze strony specjalisty. Nieleczona może doprowadzić do zaniedbania dziecka, a w skrajnych przypadkach do usiłowania zabójstwa dziecka lub samobójstwa.

Przyczyny psychozy poporodowej

Trudno wskazać konkretne przyczyny występowania psychozy poporodowej. Czynniki, które zwiększają jej ryzyko, to podobne doświadczenia w poprzedniej ciąży, rodzinna historia chorób psychicznych, traumatyczne narodziny lub ciąża. Ten rodzaj zaburzenia często wiąże się również ze schizofrenią i chorobą maniakalno-depresyjną.

Psychoza poporodowa – objawy

Psychoza poporodowa jest rzadsza niż baby blues i depresja poporodowa oraz potencjalnie bardziej niebezpieczna. To psychiatryczny stan nagły, który wymaga natychmiastowej konsultacji z lekarzem. Objawy psychozy poporodowej rozwijają się szybko, najczęściej w ciągu pierwszych dwóch tygodni po porodzie. Do początkowych symptomów należą:

pobudzenie,

niezrozumiałe zachowania,



niepokój,

zaburzenia snu,

utrata łaknienia,

stany lękowe,



nieuzasadniona podejrzliwość wobec innych osób,

dezorientacja,

omamy słuchowe,

urojenia (np. negowanie urodzenia dziecka).

Leczenie psychozy po porodzie

Większość kobiet wymaga leczenia w szpitalu, najczęściej na ogólnym oddziale psychiatrycznym. Leczenie obejmuje:

leki przeciwdepresyjne - aby złagodzić układy depresyjne

leki przeciwpsychotyczne - pomagające w objawach maniakalnych i psychotycznych, takich jak urojenia lub omamy

stabilizatory nastroju - aby ustabilizować nastrój i zapobiec nawrotom objawów

W miarę powrotu do zdrowia lekarz pierwszego kontaktu może skierować kobietę do terapeuty w celu poznawczej terapii behawioralnej. Najczęściej jest to terapia mówiona, która może pomóc w radzeniu sobie z problemami poprzez zmianę sposobu myślenia i zachowania. Większość kobiet z psychozą poporodową dochodzi do pełnego powrotu do zdrowia, o ile otrzyma odpowiednie leczenie.

Jak pomóc kobiecie w radzeniu sobie z psychozą?

Jeśli kobieta może już przebywać w domu, należy przypominać jej o regularnym przyjmowaniu leków oraz okazywać wsparcie. Szczególnie poleca się:

poświęcać czas na słuchanie

pomóc w pracach domowych i gotowaniu

pomóc w opiece nad dziećmi i w porze nocnej

pozwalać kobiecie spać jak najwięcej

pomóc w zakupach i pracach domowych

odwoływać wizyty niepotrzebnych gości

być spokojnym, dbać o ciszę w domu.

