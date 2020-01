Przełom w leczeniu schizofrenii? „Badania dają nadzieję”

Zespół prowadzony przez Gregory'ego Straussa opublikował badanie potwierdzające, że skuteczne leczenie zniesienia objawów – zmniejszonej motywacji – ma pozytywny wpływ na inne negatywne objawy schizofrenii. Wyniki opublikowane w „Biuletynie Schizofrenii” oparto na badaniu fazy 2b złożonego roluperidonu przez Minerva Neurosciences.

„Istnieje wiele nadziei, że badanie fazy 3 Minervy wykaże podobną poprawę w zakresie objawów negatywnych” – powiedział Strauss, profesor nadzwyczajny Franklin College of Arts and Sciences. „Może to być pierwszy lek, który otrzyma wskazanie na negatywne objawy schizofrenii od Food and Drug Administration, co jest być może największą potrzebą w dziedzinie psychiatrii. Byłby to ogromna korzyść dla życia osób chorych na schizofrenię”.

Strauss starał się zidentyfikować domenę, która ma największe znaczenie w badaniach klinicznych. Sprowadził Hiroki Sayama i Farnaz Zamani Esfahlani z Uniwersytetu Binghamton, aby przeprowadzić analizę sieci, zaawansowane podejście matematyczne z dziedziny inżynierii i nauki o złożonych systemach. Historycznie badacze przyglądali się, jak objawy funkcjonują w izolacji, ale analiza sieci ujawniła, że ​​mogą mieć ze sobą dynamiczne interakcje przyczynowe. Strauss powiedział, że nawet jeśli lek nie zmniejsza nasilenia objawów, może pełnić cenną funkcję w zmianie interakcji między objawami.

Wyniki badań wskazały, że wyzwolenie jest wysoce centralną domeną w konstrukcie negatywnych objawów, co sugeruje, że inne negatywne objawy są ściśle związane z tą domeną, a jeśli zostanie skutecznie leczone, cała konstelacja objawów negatywnych może ulec poprawie.

Schizofrenia w Polsce

W Polsce na schizofrenię choruje około 400 tysięcy osób, na świecie nawet 50 mln. Schizofrenia to choroba przewlekła i przewrotna, która przebiega z okresami nawrotów, ale przy odpowiednim leczeniu pacjent może utrzymywać się w stanie remisji. Niezbędne jest jednak stosowanie się do zaleceń lekarza i regularne przyjmowanie leków.

