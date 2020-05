Badanie na ojcostwo – jak przebiega i kiedy można je wykonać?

Obecnie wykonanie testu na ojcostwo nie jest trudnym zadaniem. Badanie DNA, które stwierdzi lub zaprzeczy ojcostwo, może zostać wykonane zarówno w celach procesowych, jak i prywatnie na życzenie domniemanego ojca lub matki. Badaniami na ojcostwo zajmują się specjalistyczne laboratoria, które powinny posiadać stosowane certyfikaty, pozwalające zyskać pewność, że otrzymany wynik jest prawidłowy.

Test na ojcostwo na wniosek sądu

Badania genetyczne na ojcostwo wymagają pobrania próbki DNA od domniemanego ojca i dziecka. Przebieg badania w przypadku analizy DNA zleconej przez sąd oraz wykonywanej na prywatne życzenie może nieco się różnić, ale tylko pod względem procedur typowo prawnych. Różnicą jest to, że w sprawach sądowych, które uwzględniają ustalenie ojcostwa, konieczne jest przestrzeganie określonych reguł np. badanie musi zostać potwierdzone przez biegłego sądowego, a domniemany ojciec nie może odmówić jego wykonania. Jeżeli test na ojcostwo ma zostać wykorzystany jako dowód w sądzie, a jest wykonywany prywatnie, też muszą zostać spełnione pewne warunki, które spowodują, że zostaje on uznany za wiarygodny dowód w sprawie.

Test na ojcostwo online

Nieco inaczej przebiega procedura prywatnych testów na ojcostwo, które oferują niektóre laboratoria. W wielu przypadkach gwarantowana jest pełna dyskrecja, co oznacza, że materiał DNA może zostać pobrany nawet bez zgody domniemanego ojca i być tzw. mikrośladem. Oznacza to, że próbka DNA nie jest pobierana specjalnym patyczkiem wymazowym np. z jamy ustnej, ale pochodzi z odpowiednio zabezpieczonej szczoteczki do zębów, gumy do żucia, niedopałka papierosa i zawiera jedynie pozostałości śliny. W przypadku takich badań możliwe jest dostarczenie materiału genetycznego za pośrednictwem np. kuriera, a badanie wykonywane jest bez wychodzenia z domu. Możliwy jest także zakup zestawu do pobrania próbek DNA w aptece i dostarczenie pobranych wymazów do wybranego laboratorium.

Test na ojcostwo w ciąży

Test na ojcostwo może zostać przeprowadzony także na etapie ciąży. Można wykonać go już w 8-10.tygodniu ciąży z krwi matki (profil DNA porównywany jest z materiałem genetycznym domniemanego ojca) lub po 13-15. tygodniu ciąży bezpośrednio z próbki płynu owodniowego bądź kosmówki. Badania inwazyjne, które uwzględniają pobranie materiału DNA z otoczenia płodu, zwykle wykonywane są podczas badań prenatalnych.

Jak przebiega test na ojcostwo?

Podczas wykonywania badania na ojcostwo porównuje się próbki DNA pobrane od domniemanego ojca oraz dziecka (lub z krwi matki, jeżeli badanie wykonywane jest w początkowym okresie ciąży). Pod uwagę może być brana różna liczba markerów genetycznych, dlatego warto wcześniej zapoznać się z procedurą badawczą wybranego ośrodka. Liczba pokrywających się markerów DNA z pobranych próbek zaprzecza lub świadczy o ojcostwie.

Podczas większości badań na ojcostwo porównuje się 24 markery (fragmenty) DNA, jednak niektóre testy mogą uwzględniać ich mniejszą lub większą liczbę. Warto pamiętać, aby wybrać laboratorium, które ma odpowiednie certyfikaty i gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie testów genetycznych.

Podsumowując, badanie na ojcostwo można wykonać już podczas ciąży w sposób nieinwazyjny, czyli izolując DNA płodu z krwi kobiety ciężarnej lub poprzez pobranie próbki płynu owodniowego bądź kosmówki. Badanie na ojcostwo w ciąży to nie jedyny sposób, aby potwierdzić lub zaprzeczyć ojcostwo. Można także wykonać test DNA z pobranego materiału genetycznego dziecka i domniemanego ojca np. śliny.

