Naukowcy: Termin „poranne mdłości w ciąży” jest mylący i nie należy go stosować

Naukowcy wzywają do zmiany terminologii w badaniu opublikowanym w British Journal of General Practice. Artykuł wyjaśnia, że chociaż najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie objawów rano, znaczna liczba kobiet może ich doświadczyć o każdej porze dnia.

Termin „poranne mdłości” od dawna stosuje się do opisania nudności i wymiotów, których kobiety często doświadczają we wczesnych stadiach ciąży. Chociaż kobiety w ciąży często zgłaszają nudności i mdłości przez cały dzień, do tej pory żadne badania nie opisały prawdopodobieństwa wystąpienia tych objawów o różnych porach dnia.

W tym badaniu naukowcy wykorzystali dane z dzienników codziennych objawów, prowadzonych przez 256 kobiet w ciąży. W tych pamiętnikach kobiety zapisywały swoje nudności i wymioty na każdą godzinę w ciągu dnia, od dnia, w którym odkryły, że są w ciąży, do 60. dnia ciąży. Następnie naukowcy wykorzystali te dane do zmapowania prawdopodobieństwa wystąpienia nudności i wymiotów w każdej godzinie dnia, z podziałem na tygodnie po ostatniej owulacji.

O której porze pojawiają się nudności?

Odkryli, że chociaż wymioty występowały najczęściej między godziną 7.00 a 13.00, nudności są wysoce prawdopodobne przez cały dzień, a nie tylko rano. Ponadto wiele kobiet nadal zgłaszało wymioty jako objaw nawet do wieczora. Najczęstszą godziną, w której uczestnicy doświadczały nudności i wymiotów, była między 9.00 a 10.00, 82% miało nudności w tej godzinie, a 29% wymiotowało.

94,2% uczestników doświadczyło co najmniej jednego z tych objawów podczas badania, a 58% doświadczyło obu.

Ponadto, porównując występowanie objawów w ciągu pierwszych 7 tygodni ciąży, mierzonych od ostatniej owulacji, naukowcy odkryli, że im później w tym tygodniu, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia objawów. Prawdopodobieństwo wystąpienia nudności jest najwyższe w tygodniach 5, 6 i 7, natomiast w przypadku wymiotów – w tygodniu 7. Ponieważ w badaniu sprawdzano tylko pierwsze siedem tygodni ciąży, prawdopodobieństwa po 7. tygodniu nie są znane.