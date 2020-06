Jak zmienia się okres w trakcie życia kobiety?

Średnio kobiety dostają swój pierwszy okres w wieku około 12 lat. Jednak wiek, w którym otrzymają miesiączkę, zależy od mnóstwa czynników, takich jak genetyka, wskaźnik masy ciała (BMI), spożywane pokarmy, ilość ćwiczeń, a nawet miejsce zamieszkania.

Wiek nastoletni

W ciągu pierwszych kilku lat okres jest nieregularny i nieprzewidywalny. Nasz cykl menstruacyjny jest regulowany przez nasze hormony. Fizyczne doświadczenie okresu – krwawienie, skurcze, huśtawki emocjonalne, ból piersi – wszystko sprowadza się do ilości hormonów uwalnianych przez nasze ciało w danym momencie. Na początku odczuwasz nieśmiałość, dezorientację, a nawet frustrację z powodu swojego okresu. To zupełnie nowe, często niekomfortowe doświadczenie, które obejmuje bardzo intymną część twojego ciała.

20-30 lat

Lata dwudzieste to świetna płodność. To czas, kiedy twoje ciało jest najlepiej przygotowane na dziecko. Dla większości kobiet oznacza to, że ich cykle będą najbardziej regularne. Ale jeśli masz 20 lat, możesz myśleć: „Nie ma mowy, żebym miała dzieci w najbliższym czasie!”. To fakt, kobiety czekają dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. W wieku 30 lat prawdopodobnie nadal regularnie owulujesz i możesz spodziewać się, że twój okres będzie podobny jak w wieku 20 lat. Wtedy także wiele kobiet decyduje się na dziecko. Ciąża może mieć wpływ na organizm i menstruację po niej. Zmiany są bardzo różne dla każdej osoby. Ale jedno jest pewne: nikt nie dostaje miesiączki podczas ciąży, chociaż może wystąpić plamienie. W miesiącach bezpośrednio po porodzie możesz natychmiast otrzymać miesiączkę, niekiedy też powrót do niej może zająć długie tygodnie.

Okres okołomenopauzalny

Określona jako okres od 8 do 10 lat poprzedzających menopauzę, okołomenopauza jest wynikiem tego, że organizm wytwarza mniej estrogenu i progesteronu. Znowu możesz mieć mocne krwawienia. Chociaż rozpoczynanie okresu okołomenopauzalnego w wieku 30 lat jest całkowicie normalne, większość kobiet naprawdę doświadcza tego po czterdziestce. Jeśli odczuwasz ból lub coś jest nie tak, umów się na wizytę u lekarza. Chociaż lata 40. są powszechnym okresem okołomenopauzalnym, ​​same nieregularne miesiączki nie wystarczą, by stwierdzić, że ktoś tego doświadcza. Jeśli podejrzewasz, że jesteś w okresie okołomenopauzalnym, wypatruj innych odpowiednich oznak i objawów, takich jak:

uderzenia gorąca

dreszcze i nocne poty

problemy ze snem

wzloty i upadki emocjonalne

przybranie na wadze

przerzedzenie włosów i sucha skóra

utrata jędrności piersi

Po 50 roku życia

Większość ekspertów zgadza się, że menopauza oficjalnie występuje, gdy kobieta nie miała okresu przez 12 kolejnych miesięcy. Większość kobiet może spodziewać się, że objawy okołomenopauzalne złagodzą się w wieku 50 lat, gdy zbliżają się do końca owulacji. Niektóre pełne menopauzy mogą być znacznie wcześniej lub znacznie później. Przechodzenie przez menopauzę może być emocjonalną kolejką górską, i to nie tylko z powodu zmian hormonalnych. W społeczeństwie bywa tematem tabu, choć jest naturalnym procesem u każdej kobiety.

