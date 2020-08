Używanie konopi indyjskich w ciąży wiąże się z większym ryzykiem autyzmu

Marihuana rekreacyjna jest teraz legalna w Kanadzie, ale to nie znaczy, że jest bezpieczna dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Health Canada i Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada zalecają, aby te populacje nie używały konopi indyjskich, a ostrzeżenia zdrowotne w tym zakresie pojawiają się na opakowaniach konopi.

„Pomimo tych ostrzeżeń istnieją dowody na to, że więcej osób używa konopi indyjskich w czasie ciąży” – powiedział dr Mark Walker, szef oddziału położnictwa, ginekologii i opieki nad noworodkami w szpitalu Ottawa, profesor na Uniwersytecie w Ottawie i starszy autor badania. „To niepokojące, ponieważ niewiele wiemy o tym, jak konopie indyjskie wpływają na kobiety w ciąży i ich dzieci. Przyszli rodzice powinni zapoznać się z możliwymi zagrożeniami i mamy nadzieję, że badania takie jak nasze mogą pomóc”.

Marihuana w ciąży szkodzi dziecku

Zespół badawczy przeanalizował dane z każdego porodu w Ontario między 2007 a 2012 rokiem, zanim rekreacyjna marihuana została zalegalizowana. Spośród pół miliona kobiet biorących udział w badaniu około 3000 (0,6 procent) przyznało, że używa konopi indyjskich podczas ciąży.

Naukowcy już wcześniej odkryli, że używanie konopi indyjskich w ciąży wiązało się ze zwiększonym ryzykiem porodu przedwczesnego i stworzyli animowany film podsumowujący ich odkrycia. W tym badaniu odkryli, że kobiety, które używały konopi indyjskich podczas ciąży, często używały innych substancji, w tym tytoniu, alkoholu i opioidów.

Ryzyko autyzmu

Biorąc pod uwagę te ustalenia, w obecnym badaniu naukowcy przyjrzeli się konkretnie 2200 kobietom, które zgłosiły używanie tylko konopi indyjskich podczas ciąży, a nie innych substancji. Odkryli, że dzieci urodzone w tej grupie nadal mają zwiększone ryzyko autyzmu w porównaniu z tymi, które nie używają konopi.

Naukowcy nie wiedzą, ile konopi indyjskich używały kobiety, jak często, o której godzinie w czasie ciąży ani w jaki sposób była spożywana. Zauważają również, że chociaż próbowali kontrolować inne czynniki, które mogą wpływać na rozwój neurologiczny, ich badanie wciąż może wykazać tylko powiązanie, a nie przyczynę i skutek.

Ponieważ marihuana staje się bardziej akceptowalna społecznie, badacze zajmujący się opieką zdrowotną są świadomi, że niektórzy przyszli rodzice mogą pomyśleć, że można ją stosować w leczeniu porannych mdłości.

