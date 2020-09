Czy szczepienie przeciw grypie w czasie ciąży jest bezpieczne?

American College of Obstetricians and Gynecologists zaleca, aby wszystkie kobiety w ciąży podczas sezonu grypowego otrzymały szczepionkę przeciw grypie, niezależnie od trymestru. Teraz, w czasie pandemii koronawirusa, jest to szczególnie ważne.

Szczepienia przeciwko grypie to aktualnie jeden z najważniejszych tematów. Grypa z większym prawdopodobieństwem wywoła ciężkie objawy i powikłania u kobiet w ciąży niż u kobiet niebędących w ciąży. Badania wykazały, że szczepienie przeciw grypie zmniejsza ryzyko hospitalizacji ciężarnej średnio o 40%. Szczepienie zapobiega także potencjalnym problemom zdrowotnym płodu spowodowanym grypą. Gorączka wywołana grypą we wczesnym okresie ciąży może zwiększać ryzyko wad wrodzonych płodu. Chroń swoje dziecko po urodzeniu Niemowlęta są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich objawów grypy, ale szczepionki przeciw grypie można podać dopiero po ukończeniu przez dziecko 6. miesiąca życia. Jeśli otrzymasz szczepionkę przeciw grypie w czasie ciąży, wytworzone przeciwciała przejdą przez łożysko, a jeśli karmisz piersią, przez mleko matki. Te przeciwciała pomagają chronić twoje dziecko przed grypą po urodzeniu. Szczepienie przeciw grypie nie ochroni cię przed chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19). Jednak szczepienie przeciwko grypie jest szczególnie ważne w tym sezonie, ponieważ grypa i koronawirus 2019 powodują podobne objawy. Szczepienie przeciw grypie może zmniejszyć objawy, które można pomylić z objawami wywoływanymi przez COVID-19. Zapobieganie grypie i zmniejszanie nasilenia grypy oraz hospitalizacji mogłoby również zmniejszyć stres w systemie opieki zdrowotnej. Jeśli masz obawy dotyczące szczepionki przeciw grypie w czasie ciąży, porozmawiaj ze swoim lekarzem.