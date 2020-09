Czy grypa może przebiegać bez gorączki?

W tym roku sezon grypowy będzie szczególny, bo towarzyszyć mu będą także zakażenia nowym koronawirusem. Jest to dla nas spore wyzwanie, dlatego warto postawić na skuteczną profilaktykę oraz pamiętać o konieczności utrzymywania dystansu społecznego, noszeniu maseczek, a także częstym myciu lub dezynfekcji rąk. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę COVID-19, ale także na grypę.

Jak rozpoznać grypę?

Infekcje sezonowe rozpoczynają się w podobny sposób. Zwykle pierwsze objawy choroby odczuwamy jako zmianę samopoczucia. Pojawiają się osłabienie, senność, problemy z koncentracją, którym z czasem zaczynają towarzyszyć dodatkowe objawy np. kaszel, ból głowy, bóle mięśniowo-stawowe i gorączka lub stan podgorączkowy. O zakażeniu wirusem grypy świadczy także dość szybki postęp choroby, która uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie.

Jak odróżnić grypę do przeziębienia?

Grypę i przeziębienie możemy odróżnić przede wszystkim na podstawie nasilenia objawów. W przypadku przeziębienia nie czujemy się na tyle źle, aby np. nie móc wykonywać codziennych obowiązków. Co więcej, przeziębienie przebiega z wodnistym katarem, powoduje kichanie oraz ból gardła, a w przypadku grypy te dolegliwości są mniej nasilone. Grypa rozpoczyna się nagle; w przebiegu przeziębienia objawy pojawiają się stopniowo, dzięki czemu, działając w odpowiedni sposób, możemy szybko wyhamować rozwój infekcji. Objawem, który odróżnia grypę od przeziębienia, jest też gorączka, a mamy z nią do czynienia, gdy temperatura ciała przekroczy 38 stopni Celsjusza. Przeziębienie nie powoduje znacznego skoku temperatury, choć nie jest to regułą, gdy chodzi o małe dzieci, bo u maluchów nawet niegroźna infekcja może doprowadzić do wysokiej gorączki.

Grypa bez gorączki – jak to możliwe?

Jeżeli gorączka jest jednym z objawów, na podstawie których rozpoznajemy zakażenie wirusem grypy, to jak to możliwe, że w przypadku niektórych chorych, nie występuje? Jest to możliwe, a brak gorączki ma związek z działaniem kilku czynników. Warto wiedzieć, że podwyższona temperatura ciała jest objawem korzystnym, który świadczy o tym, że organizm aktywnie walczy z infekcją. Brak gorączki może świadczyć o osłabieniu naturalnych mechanizmów obronnych i zaburzeniach w funkcjonowaniu układu immunologicznego. Przyczyną braku gorączki przy zakażeniu wirusem grypy może być też indywidualna predyspozycja organizmu. W przypadku niektórych osób, z nie do końca poznanych powodów, temperatura ciała nie wzrasta. Co więcej, brak gorączki świadczy o tym, że nie mamy do czynienia z grypą, ale z przeziębieniem lub inną infekcją, która przebiega z objawami grypopodobnymi.

Ważne: objawy grypopodobne powoduje wiele chorób np. typowych dla wieku dziecięcego. Dopiero po kilku dniach pojawia się np. wysypka, która jest typowa m.in. dla odry i ospy oraz powiększenie ślinianek, które zwiastuje świnkę. Często nie wiemy o tym, że obowiązkowe szczepienia, które przechodziliśmy w dzieciństwie, nie zawsze dają odporność na całe życie, dlatego możemy zachorować na infekcje typowe dla wieku dziecięcego, będąc nawet w podeszłym wieku.

Dlaczego gorączka jest pozytywnym objawem?

Organizm reaguje podwyższeniem temperatury w celu zwalczenia atakujących go drobnoustrojów. Objaw ten świadczy o prawidłowym działaniu układu immunologicznego oraz pozwala szybciej zwalczyć infekcję. Wysoka temperatura niszczy większość drobnoustrojów, dlatego nie zawsze powinniśmy od razu sięgać po leki przeciwgorączkowe. Poleca się przyjmowanie tabletek na gorączkę jedynie, gdy przekracza ona 38 stopni Celsjusza lub bardzo szybko wzrasta. Zasada ta nie dotyczy dzieci, u których temperatura ciała może bardzo szybko wzrosnąć powyżej 40 stopni Celsjusza, co powoduje drgawki gorączkowe. W przypadku dorosłych osób, które nie chorują przewlekle i dobrze się czują pomimo gorączki, możemy poczekać z jej zbijaniem za pomocą farmaceutyków, stosując np. jedynie naturalne metody regulacji temperatury ciała. Możemy nieco obniżyć gorączkę, stosując m.in.: