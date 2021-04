5 najczęstszych problemów zdrowotnych po porodzie. Młoda mamo, bądź ich świadoma

Pierwsze sześć tygodni po porodzie to bardzo intensywny czas: bóle, nieprzespane noce, zmęczenie fizyczne i psychiczne. Bez względu na to, jak szybki i lekki mógł być poród, organizm potrzebuje czasu, aby dojść do siebie. Oto pięć najczęstszych problemów poporodowych, które mogą wystąpić w kontekście zdrowia.

Możliwe dolegliwości w okresie połogu

1. Nietrzymanie moczu

W ciągu pierwszych trzech miesięcy po porodzie około jedna na trzy kobiety doświadcza poporodowego nietrzymania moczu. Zwykle sytuacja normuje się w ciągu roku, ale może być uciążliwa. Aby temu zapobiec, należy ćwiczyć przez cały okres ciąży (na tyle, ile to bezpieczne) oraz unikać nadmiernego przyrostu masy ciała. Spowoduje to mniejszy nacisk na dno miednicy. Do ćwiczeń dna miednicy warto wrócić także w stosownym czasie po porodzie.

2. Hemoroidy

Hemoroidy mogą pojawić się podczas ciąży i po jej zakończeniu z powodu zwiększonego nacisku na dolną część odbytnicy. Powodują ból i dyskomfort, którym często towarzyszy krew podczas wypróżnień. Zwykle ustępują samoistnie, jednak może to zająć od kilku dni do kilku tygodni. Warto skonsultować się z lekarzem lub wykupić krem bez recepty przeciwko hemoroidom, który zawiera środek miejscowo znieczulający. Pomoże to złagodzić obrzęk i swędzenie, które się z nim wiążą. Aby przynieść sobie ulgę, należy pić dużo wody i spożywać dietę bogatą w błonnik.

3. Obrzęk na stopach

Obrzęk na nogach lub stopach pojawia się głównie w trakcie ciąży, ponieważ organizm zatrzymuje wodę. Obrzęk nie ustępuje w jednej chwili, więc po porodzie jest kontynuacją tego, co działo się podczas ciąży. Zwykle zaczyna ustępować około tygodnia po porodzie. Aby przynieść sobie ulgę, noś pończochy uciskowe z apteki oraz śpij z dodatkową poduszką pod stopami.

4. Upławy

Upławy występujące po porodzie mogą utrzymywać się do czterech do sześciu tygodni. Najlepszym rozwiązaniem jest noszenie grubych podpasek w pierwszych tygodniach po porodzie, ponieważ okolice krocza muszą pozostać suche, aby uniknąć ryzyka infekcji. Upławy początkowo wyglądają jak krew menstruacyjna, ponieważ zawierają złuszczające się błony śluzowe. Z czasem stają się bardziej brązowe. Upławy są naturalnym zjawiskiem, które nie powinno niepokoić. Jeśli wydzielina wydziela niepokojący zapach lub wygląda dziwnie, skontaktuj się z lekarzem.

5. Ból sutków

Ból sutków jest częstym problemem u kobiet karmiących piersią, ale może też być oznaką infekcji grzybiczej. Niemowlęta mogą również przenosić pleśniawki na swoją matkę podczas karmienia piersią, więc może to być kolejną przyczyną dyskomfortu. Pomóc powinno miejscowe smarowanie brodawek lanoliną lub innym specyfikiem zalecanym do tego typu problemów. Jeśli ból jest zbyt duży, możesz zdecydować się na skorzystanie z laktatora, zasięgnąć pomocy doradcy karmienia, miejscowej położnej lub lekarza rodzinnego.

