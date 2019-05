Hemoroidy – wstydliwa przypadłość, która występuje także w młodym wieku

Dla wielu osób załatwianie się w publicznej toalecie to prawdziwy stres. Tymczasem powtarzające się unikanie i wstrzymywanie wypróżniania w miejscach publicznych jest wstępem do choroby hemoroidalnej – to najczęstszy powód występowania hemoroidów u nastolatków. U seniorów główną przyczyną jest nabywana wraz z wiekiem tendencja do zaparć, która jest skutkiem wolniejszego rytmu życia.

Co to takiego?

Hemoroidy to nie nazwa choroby, lecz struktur naczyniowych położonych w kanale odbytu. Mają podobną rolę jak zwieracze – uszczelniają odbyt i odpowiadają za wypróżnianie się oraz kontrolowanie uwalniania gazów. Przypominają poduszeczki wypełnione krwią. Zdrowe są dla nas całkowicie niewidoczne i niewyczuwalne. Dopiero, gdy się powiększą, zaczynają dawać przykre dolegliwości – pieczenie, świąd, a nawet krwawienie – stąd ich nazwa guzki krwawnicze.

Skąd to się bierze?

Choroba hemoroidalna powstaje w efekcie powtarzającego się wzrostu ciśnienia albo zastoju krwi w odbytniczych splotach żylnych. Dochodzi do tego np. podczas biegunek, zaparć, w czasie ciąży. Ich powstawaniu sprzyja także otyłość, siedzący tryb życia, wielogodzinna praca przy komputerze – czyli wszystkie sytuacje, w których utrudniony jest swobodny przepływ krwi w okolicach odbytu. Ale także... zbyt intensywne ćwiczenia, np. przesadzona praca na rzeźbą ciała, wymagająca dźwigania ciężarów – również może skończyć się powstaniem hemoroidów.

Wpływ na ich występowanie może mieć także dieta. Jeśli jest uboga w błonnik może bowiem prowadzić do zaparć. Pikantne potrawy i używki takie jak alkohol czy papierosy mogą powodować nieregularne wypróżnienia. Z kolei niewystarczające nawadnianie i nadużywanie alkoholuosłabia naczynia krwionośne.

Znaczenie mają także nasze genetyczne uwarunkowania, szczególnie te związane z zaburzeniami struktury kolagenu i elastyny.

Hemoroidy często występują w parze z innymi zaburzeniami naczyniowymi np. przewlekłą niewydolnością żylną kończyn dolnych – jeśli więc chorujemy na żylaki, może się okazać, że „dopracujemy się” także hemoroidów.

Jak tego uniknąć?

Podstawą jest zdrowe odżywianie. „Odpowiednio ułożony jadłospis zapobiegnie zaparciom, wyeliminuje też prawdopodobieństwo przytycia. Dzięki odpowiedniej diecie przewód pokarmowy będzie mniej obciążony, a co za tym idzie korzystnie wpłynie na pracę jelit. Musimy pić zatem dużo płynów, jeść owoce i warzywa” – mówi dr n. med. Jacek Jesipowicz, chirurg proktolog ze szpitala Żagiel Med w Lublinie.

Niezwykle ważna jest też aktywność fizyczna, która usprawnia metabolizm i krążenie krwi.Jeśli nie przepadamy za sportowym trybem życia wybierzmy sobie coś, co nie będzie dla nas obciążające, a jednak dostarczy organizmowi trochę ruchu – spokojny jogging, pływanie czy choćby spacer przed snem na pewno pomogą poprawiać funkcjonowanie jelit.

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Źródło:

Medycyna Praktyczna

Czytaj także:

Seks analny – niebezpieczeństwa, o których trzeba pamiętać