Jak zwiększyć szansę na ciążę bliźniaczą?

Bliźnięta to podwójne szczęście, które w obecnych czasach przytrafia się rodzicom coraz częściej. Dlaczego tak się dzieje i czy można zrobić coś, by zwiększyć szanse na ciążę bliźniaczą? Okazuje się, że tak.

Jak często zdarza się ciąża bliźniacza?

Szanse na ciążę bliźniaczą statystycznie nie są duże, ponieważ podwójna ciąża zdarza się w stosunku 1:80, co stanowi niewiele ponad 1 procent. Obecnie jednak coraz częściej obserwuje się ciąże bliźniacze. Przyczyniają się do tego m.in. zażywane leki hormonalne, które stosuje się w procesie leczenia niepłodności.

W przypadku ciąży bliźniaczej jednojajowej przyszli rodzice nie mają dużego wpływu na to, że zapłodniona komórka jajowa się podzieli. Decyduje o tym los, a także czynniki genetyczne. Inaczej jest z bliźniętami dwujajowymi. Tutaj już istnieją pewne sposoby, które mogą zwiększyć szanse na ciąże.

Czym jest hiperowulacja?

Aby zapłodnienie było możliwe, w cyklu menstruacyjnym kobiety musi wystąpić owulacja. Jest to moment, zwieńczający dni płodne, w którym szanse na zapłodnienie są najwyższe. Pojawia się wtedy płodny śluz, który konsystencją przypomina białko kurzego jajka. Umożliwia on plemnikom dotarcie do komórki jajowej i zapłodnienie jej. To niezwykły moment, ponieważ komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia tylko przez 24 godziny. Jeśli w tym czasie się to nie uda, ciąży nie będzie.

Niekiedy dochodzi do tzw. hiperowulacji, czyli zjawiska, w którym organizm jest w stanie wyprodukować więcej niż jedną komórkę jajową. W takiej sytuacji występują wyższe szanse nie tylko na ciążę bliźniaczą, ale też wielopłodową. Kobieta może więc nosić pod sercem nawet troje lub więcej dzieci! Hiperowulacja nie występuje często, ale można spróbować do niej doprowadzić, stosując kilka metod.

Sposoby na bliźniaki

Do najbardziej popularnych sposobów zwiększających szanse na ciąże należą m.in. dieta, suplementy, karmienie piersią. Czynnikami, którymi mogą zwiększyć szanse na podwójną ciążę, są również rzeczy indywidualne takie jak wiek, waga czy liczba ciąż.

1. Pij mleko

Szanse na ciążę bliźniaczą zwiększa... picie mleka oraz spożywanie nabiału. Jak to możliwe? W mleku znajduje się IGF, substancja, która jest nazywana hormonem wzrostu. Może ona stymulować zarodki do wzrostu, dzięki czemu poprawić szanse na ciąże bliźniaczą.

Mimo że wiele osób patrzy na to z przymrużeniem oka, to jednak z danych wynika, że kobiety, które jedzą dużo nabiału i przetworów mlecznych, rzeczywiście mają dużo wyższe szanse na podwójną ciążę. Są one aż pięciokrotne wyższe!

2. Jedz bataty

Podobnie działa spożywanie.... batatów. Okazuje się, że one także mogą poprawiać wzrost zarodków i zwiększać szanse na podwójną ciążę. W Afryce, gdzie często sięga się bataty, ciąże bliźniacze zdarzają się czterokrotnie częściej niż w społeczeństwach, gdzie bataty nie są oczywistym wyborem żywieniowym.

3. Karm piersią

Szanse na podwójną ciążę zwiększa również karmienie piersią. Kobiety, które karmią starsze dzieci, mają także kilkukrotnie wyższe szanse na ciąże bliźniaczą. Wynika to m.in. z innej gospodarki hormonalnej, która występuje u kobiet karmiących.

Inne sposoby

Większe szanse na podwójną ciążę występują także u kobiet, które mają już za sobą jedną lub kilka ciąż. Obserwuje się także, że kobiety, które mają nadwagę, częściej rodzą bliźnięta niż te, które z natury są szczupłe.

Co ciekawe, na zwiększenie szans na bliźnięta, ma wpływ również wiek przyszłej mamy. Kobiety, które decydują się na późne macierzyństwo i zachodzą w ciążę po 40. roku życia, także statystycznie mają większe szanse na urodzenie dwójki dzieci.

Czytaj też:

5 rzeczy, których nie wolno robić w ciąży