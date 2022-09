Ciąża po 35 roku życia? Zobacz, jakie grożą konsekwencje

Czy 35 lat to właściwy wiek jeśli chodzi o urodzenie pierwszego dziecka? Chociaż coraz więcej kobiet decyduje się rodzić pierwsze dziecko po trzydziestce, to jest to w terminologii medycznej określane jako „zaawansowany” wiek matki. Ciąży po 35 roku życia nie należy się jednak obawiać, chociaż niesie ze sobą ryzyko pewnych powikłań – wskazują lekarze.

Od lat 90. liczba ciężarnych kobiet powyżej 35. roku życia wzrosła dwukrotnie. Z roku na rok, średni wiek kobiet zachodzących w ciążę rośnie. Jeszcze 30 – 40 lat temu kobiety rodziły, mając 24 czy 26 lat. Kobiety, które później decydują się na dziecko, są bardziej dojrzałe emocjonalnie, chcą świadomie przeżywać macierzyństwo i dobrze się do niego przygotować. Jakie ryzyko niesie ze sobą ciąża po 35 roku życia? Gdy kobieta, która zajdzie w ciążę ma 35 lat lub więcej, to z medycznego punktu widzenia zwiększa się ryzyko wystąpienia powikłań. Lekarz prowadzący ciążę może zasugerować badania prenatalne i dokładnie monitorować stan zdrowia ciężarnej. Do najczęstszych powikłań u matek po 35 roku życia należą: wyższe wskaźniki poronień, zaburzenia genetyczne, wysokie ciśnienie krwi lub cukrzyca ciążowa – mówi konsultant ds. Płodności dr Ritu Hinduja, cytowany w portalu Times of India. Czy późne macierzyństwo jest wskazaniem do cesarskiego cięcia? Generalnie „zaawansowany” wiek matki nie jest wskazaniem do cesarskiego cięcia, ale częściej zdarzają się wtedy stany patologiczne, które takim wskazaniem są – tłumaczą lekarze. Zawsze trzeba przyjrzeć się pacjentce i szeroko przeanalizować ryzyko w trakcie ciąży i przy porodzie. Ale jeśli dziecko ułożone jest prawidłowo, a kobieta nie ma dolegliwości współistniejących, to nie ma przeciwwskazań, żeby urodziła siłami natury. Powikłania w ciąży po 35 roku życia Ciąża po 35 roku życia niesie ze sobą ryzyko powikłań. Należą do nich: stan przedrzucawkowy,

cukrzyca ciążowa,

przedwczesny poród lub niska masa urodzeniowa,

poronienie,

zespół Downa lub inne zaburzenia genetyczne,

cesarskie cięcie,

urodzenie martwego dziecka. Jak zmniejszyć ryzyko powikłań? Jeśli masz ponad 35 lat i jesteś w ciąży lub ją planujesz, możesz podjąć pewne kroki, aby zmniejszyć ryzyko powikłań: kontroluj regularnie stan zdrowia,

przyjmuj kwas foliowy,

ćwicz regularnie,

rzuć palenie,

przestań pić alkohol

zdrowo się odżywiaj: jedz dużo owoców, warzyw, chudego mięsa i produktów pełnoziarnistych,

dbaj o prawidłową wagę ciała.

