Depresja poporodowa i atopowe zapalenie skóry u dzieci. Jaki jest związek?

Według najnowszych badań depresja matek w okresie poporodowym, a nawet poza nim, wiąże się z rozwojem atopowego zapalenia skóry (AZS) u dzieci w dzieciństwie i okresie dojrzewania. AZS jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry zwykle charakteryzującą się świądem, bólem i zaburzeniami snu. Jest również silnie powiązane z wieloma zaburzeniami zdrowia psychicznego, takimi jak depresja, lęk i myśli samobójcze.

W badaniu, którym kierował dr n. med. Jonathan Silverberg, profesor dermatologii w George Washington University School of Medicine and Health Sciences, zbadano związek depresji matki w okresie poporodowym oraz depresji matki i ojca w późniejszym dzieciństwie z AZS u amerykańskich dzieci i młodzieży. Silverberg przeprowadził gromadzenie, analizę i interpretację danych w Northwestern University Feinberg School of Medicine we współpracy z Costnerem McKenzie, studentem medycyny w Northwestern.

„Wiemy, że czynniki emocjonalne mogą zaostrzać wybuchy AZS i wpływać na przebieg choroby” – powiedział Silverberg, starszy autor badania. „Poprzednie badania wykazały, że środowisko rodzinne i inne czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na AZS”.

Naukowcy przeanalizowali dane z Fragile Families and Child Wellbeing Study. Okazało się, że depresja poporodowa była związana z wyższym ryzykiem rozwoju AZS w późniejszym dzieciństwie, bardziej uporczywym AZS i zwiększonymi zaburzeniami snu u dzieci z AZS.

„Nasze wyniki wskazują ponadto, że depresja poporodowa jest związana z AZS nawet u starszych dzieci i młodzieży, z bardziej uporczywą chorobą i większymi zaburzeniami snu” – powiedział Silverberg. „Może to potencjalnie sugerować cięższą postać AZS”.

Zdaniem naukowców potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić znalezione powiązania, określić podstawowe mechanizmy i zidentyfikować odpowiednie metody leczenia. Autorzy badania sugerują, że pediatrzy powinni rozważyć badania przesiewowe i wczesną interwencję pod kątem depresji poporodowej, aby zidentyfikować niemowlęta o wyższym ryzyku AZS.

Dzieci urodzone przez matki z depresją w okresie poporodowym i później mogą mieć uzasadnienie bardziej wytężonych badań przesiewowych w kierunku AZS i choroby atopowej, a także stosowanie delikatnej pielęgnacji skóry i innych strategii łagodzenia AZS.

