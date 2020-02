Ogólne znieczulenie przy cesarskim cięciu zwiększa ryzyko depresji poporodowej o 54 procent

Badanieto było pierwszym, w którym zbadano wpływ trybu znieczulenia w cesarskim cięciu na ryzyko depresji poporodowej oraz możliwy efekt ochronny znieczulenia regionalnego na cesarskie cięcie na zdrowie psychiczne matki w porównaniu ze znieczuleniem ogólnym.

„Ogólne znieczulenie podczas cesarskiego cięcia może zwiększać ryzyko depresji poporodowej, ponieważ opóźnia rozpoczęcie interakcji matki ze skórą i karmieniem piersią niemowlęcia, a często skutkuje bardziej ostrym i uporczywym bólem poporodowym” – powiedziała dr n. med. Jean Guglielminotti z Columbia Mailman School oraz pierwsza autorka. „Sytuacje te często wiążą się z niezadowoleniem matki z ogólnego znieczulenia i mogą prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia psychicznego”.

Naukowcy wykorzystali zapisy dotyczące wypisu ze szpitala cięć cesarskich wykonanych w szpitalach stanu Nowy Jork w latach 2006-2013. Spośród 428204 przypadków cesarskiego cięcia objętych analizą 34356 lub 8 procent kobiet miało znieczulenie ogólne. Ciężką depresję poporodową wymagającą hospitalizacji odnotowano u 1158 kobiet (3 procent); z czego 60 procent zidentyfikowano podczas readmisji do szpitala, po około 164 dniach od wypisu. W porównaniu ze znieczuleniem regionalnym podczas cesarskiego cięcia znieczulenie ogólne wiązało się z 54-procentowym zwiększonym prawdopodobieństwem depresji poporodowej. Ryzyko wzrosło do ​​91 procent w przypadku myśli samobójczych lub samookaleczenia.

Chociaż znieczulenie ogólne wiąże się z najkrótszym okresem decyzji do porodu w przypadku porodu w nagłych wypadkach, nie ma dowodów na to, że poprawia ono wyniki dla dziecka, ale istnieje coraz więcej dowodów na to, że może to mieć niekorzystne konsekwencje dla matek, zauważyła dr Guglielminotti.

„Nasze odkrycia podkreślają potrzebę unikania stosowania znieczulenia ogólnego do cięcia cesarskiego, gdy tylko jest to możliwe, oraz zapewnienia badań przesiewowych zdrowia psychicznego, poradnictwa i innych usług kontrolnych pacjentkom narażonym na znieczulenie ogólne” – powiedział współautor Guohua Li, profesor epidemiologii i anestezjologii.

