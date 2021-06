Pozycje porodowe. Które pozycje ułatwiają poród?

Właściwe pozycje porodowe pomagają dziecku ustawić się w kanale rodnym, przyspieszają poród i zmniejszają ryzyko pęknięcia krocza. W jaki sposób rodzić, by poród przebiegł jak najsprawniej?

Plan porodu

Przed porodem każda rodząca może przygotować sobie plan porodu. Zawiera tam różne informacje dotyczące przebiegu ciąży, swojego stanu zdrowia i oczekiwań względem porodu. Gdy rodząca współpracuje z jakąś położną, może przedstawić jej swój plan i poinformować na czym zależy jej w trakcie porodu. W dokumencie należy napisać wszystko. np. pragnienie dotyczące porodu w wodzie, uniknięcia nacięcia krocza czy porodu w określonych pozycjach.

Nawet gdy mama nie planuje wynająć do porodu komercyjnej położnej, warto, by przygotowała sobie plan porodu. Dzięki temu może spokojnie zastanowić się nad tym, jak chciałaby żeby wyglądał jej poród. Gdy rozpocznie się akcja porodowa, nie będzie czasu na to, żeby o tym myśleć.

Pozycje porodowe

W czasie porodu rodząca może skorzystać z różnych pozycji. Często wybiera je intuicyjnie i zupełnie nieświadomie. Należą do nich:

pozycje wertykalne

pozycje siedzące

pozycje podparte

pozycje w klęku

Pozycje w 1 fazie porodu

Pozycje porodowe różnią się w zależności od etapu porodu. W pierwszej fazie, gdy rodząca cierpi z powodu bolesnych skurczy macicy, często zalecane są pozycje wertykalne. Chodzenie po sali porodowej, kołysanie się na piłce czy pochylanie przy drabinkach pomagają ustawić się dziecku w kanale rodnym.

1. Klęk

Podobnie działa również klęk na podłodze (np. na macie w sali porodowej). Dzięki temu rodząca jest w stanie skupić się na oddechu i mocniej poczuć ciało. Ta pozycja ułatwia skracanie się szyjki macicy i rozwieranie, które jest konieczne, by wejść w drugą fazę porodu i urodzić główkę.

2. Oparcie na partnerze

Mama może skorzystać także z pomocy partnera i oprzeć na jego ramionach swoje ciało. Delikatne kołysanie biodrami lub poruszanie się w kółko (jakby w tańcu) pomagają rozluźnić miednicę. Dobrze jest wtedy skupić się na oddychaniu, co pomaga zmniejszyć dolegliwości bólowe.

3. Prysznic

Jeśli ciąża przebiegała prawidłowo, w tej fazie można również skorzystać z prysznica. Woda rozluźnia, zmniejsza napięcie i ból. Pomaga również zminimalizować poziom stresu u rodzącej, co ma niebagatelny wpływ na przebieg porodu.

4. Basen porodowy

Gdy szpital położniczy dysponuje basenem porodowym, można z niego skorzystać w pierwszej fazie porodu. Taki basen jest odpowiednio przygotowany, poziom wody wynosi około 60 cm, a temperatura oscyluje w granicach temperatury ciała. W sali porodowej jest na tyle ciepło, by rodząca nie poczuła drastycznej różnicy temperatur po wyjściu z wody.

Pobyt w basenie może jednak trwać maksymalnie 30 minut, później trzeba zrobić przerwę i wykonać badanie KTG, które pokaże stan zdrowia dziecka oraz postęp porodu.

Pozycje w 2 fazie porodu

W drugiej fazie porodu, która jest fazą skurczy partych, rodząca może skorzystać z pozycji podpartej. Mama klęczy wtedy, opierając ręce na szczebelkach drabinek czy łóżka. Dzięki temu dziecko prawidłowo się ustawia i szybciej rodzi, co zmniejsza ryzyko niedotlenienia płodu.

1. Klęk

Klęk jest możliwy również na łóżku porodowym. Rodząca może złapać rękami barierki i przeć, współpracując z położną. Takie pozycje są polecane, by powiększyć rozwarcie i zminimalizować ryzyko pęknięcia krocza.

2. Kucanie

Oprócz klęku naturalną pozycją porodową jest kucanie. To sposób w jaki rodzą Indianki, który pomaga uniknąć powikłań w obrębie krocza. Wbrew pozorom najgorszą pozycją z fizjologicznego punktu widzenia jest pozycja leżąca. Często jednak jest ona konieczna, by położna mogła monitorować przebieg porodu i instruować rodzącą, jak ma przeć, by główka nie spowodowała pęknięcia krocza.

Czytaj też:

Nacięcie krocza przy porodzie: czy można go uniknąć?Czytaj też:

Znieczulenie do porodu: zewnątrzoponowe, wodne, podtlenek azotuCzytaj też:

Oksytocyna – hormon, który odpowiada za przebieg poroduCzytaj też:

Siara. Pierwsze mleko mamy to naturalna szczepionka dla noworodka