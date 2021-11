Boją się go rodzące i starają uniknąć za wszelką cenę. Czy jest się czego obawiać?

Poród jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu kobiety. Stanowi on ogromne obciążenie nie tylko dla organizmu, ale także dla psychiki. Wiele rodzących, zwłaszcza tych po raz pierwszy, obawia się, jak będzie wyglądał ich poród i czy wszystko przebiegnie bez komplikacji dla nich i dla dziecka. Nie da się tego przewidzieć i w dużej mierze trzeba zdać się na naturę, wskazówki położnej oraz własną intuicję.

Zazwyczaj to wystarczy, by przez poród przejść dobrze i bezpiecznie wydać na świat nowe życie. Co jednak się dzieje w przypadku, gdy termin porodu dawno minął, a dziecko nie spieszy się z przyjściem na świat?

Na czym polega wywołanie porodu?

Gdy termin porodu mija i nie pojawiają się żadne oznaki zwiastujące rychłe rozwiązanie ciąży (np. skurcze macicy czy odejście czopa śluzowego), ciężarna powinna regularnie pojawiać się na izbie przyjęć w szpitalu położniczym, by wykonać KTG oraz sprawdzić stan szyjki macicy.

Takie badania powinny być wykonywane co dwa dni. Gdy jednak mija 41. tydzień ciąży, a dalej nic się nie dzieje, lekarze mogą zdecydować się na wywołanie porodu. Indukcja niekiedy jest konieczna, np. gdy pojawia się wyciek wód płodowych, łożysko zaczyna być niewydolne lub ginekolodzy podejrzewają dużą masę płodu.

Wskazania do indukcji porodu

Wywołanie porodu należy wykonać, gdy:

ciąża jest przenoszona, a ciężarna ukończyła 41. tydzień ciąży

lekarze podejrzewają niewydolność łożyska

ginekolodzy podejrzewają zahamowanie wzrostu płodu

masa ciała dziecka jest zbyt duża

mama cierpi na nadciśnienie tętnicze

pojawia się nieszczelność w worku owodniowym

u rodzącej występuje cukrzyca

Metody wywołania porodu

Wiele ciężarnych boi się indukcji porodu, ponieważ narosło wokół niej wiele mitów. Szczególny strach pada na kobiety, gdy słyszą propozycję wykonania masażu szyjki macicy. Może on być bolesny, ale tylko wtedy gdy zostaje przeprowadzony nieumiejętnie. Niekiedy jednak pomaga skrócić szyjkę i przyspieszyć poród.

Oprócz masażu istnieje także szereg innych metod indukcji porodu, do których zaliczają się:

dożylne podanie oksytocyny

podanie prostaglandyn

wsunięciu do szyjki macicy cewnika Foleya, co stymuluje szyjkę do porodu

Podanie oksytocyny

Podanie dożylne oksytocyny to jeden z najpopularniejszych sposobów wywoływania porodu. Oksytocyna to hormon, który powoduje czynność skurczową macicy. Może wywołać postęp akcji porodu i doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania ciąży.

Dawkę oksytocyny dostosowuje się indywidualnie do każdej ciężarnej. Jest to stosunkowo łatwa metoda wywołania porodu i bezpieczna.

Podanie prostaglandyn

Podanie prostaglandyn praktykuje się głównie u kobiet, które mają jeszcze niedojrzałą do porodu szyjkę macicy, ale termin porodu już dawno minął. Prostaglandyny pomagają przyspieszyć dojrzewanie szyjki macicy i dzięki temu przybliżają czas porodu.

Najczęściej aplikuje się je w formie żelu dopochwowego. Nie jest to inwazyjne ani bolesne dla ciężarnej.

Cewnik Foleya

Cewnik Foleya polega na wsunięciu do szyjki macicy cewnika. Jest to metoda bardziej inwazyjna, ale ona również pomaga wywołać czynność skurczową macicy i doprowadzić do rozwarcia szyjki, na skutek czego poród siłami natury staje się możliwy.

Cewnik wypełnia się solą fizjologiczną. Pozwala to zmiękczyć szyjkę macicy i przyspieszyć akcję porodową. Wadą tej metody wywoływania porodu jest dyskomfort – cewnik powoduje dolegliwości bólowe, może również szczypać kobietę. Wykorzystanie tej metody zawsze proponuje rodzącej lekarz po przeanalizowaniu wszystkich czynników indywidualnych. Bez zgody rodzącej nie założy cewnika, dlatego nie należy się tego obawiać. Warto jednak podkreślić, że cewnik Foleya często pomaga przyjść dziecku na świat drogą naturalną.

