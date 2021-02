Termin porodu – poznaj sposoby wyznaczania daty rozwiązania

Termin porodu to dla przyszłej mamy bardzo ważna informacja, która nie tylko pozwala określić, na jakim jest etapie ciąży, ale również pomaga przygotować się do narodzin dziecka. Ginekolog prowadzący ciążę określa termin porodu już na jednej z pierwszych ciążowych wizyt. Najczęściej dzieje się to po wykonaniu USG 1 trymestru. Przyjmuje się, że najbardziej wiarygodne jest ustalenie terminu porodu do 12. tygodnia ciąży.

Co to jest termin porodu?

Termin porodu do data rozwiązania ciąży, a zatem narodzin dziecka. Niezależnie od tego, czy mama będzie rodzić w sposób naturalny, czy przez cesarskie cięcie – termin porodu to dzień, w którym na świecie pojawi się jej upragnione maleństwo.

Dla lekarza prowadzącego ciążę termin porodu to bardzo ważna informacja. Pozwala określić wiek ciąży i sprawdzić, czy ciąża prawidłowo się rozwija, a jej parametry odpowiadają danemu tygodniowi ciąży.

Sposoby obliczania terminu porodu

Termin porodu można wyliczyć na wiele sposobów: z miesiączki, z USG, ruchów płodu, a nawet... wysokości dna macicy. Powszechnie przyjmuje się jednak, że termin porodu wylicza się na podstawie reguły Naegelego. Na pierwszej ciążowej wizycie ginekolog pyta przyszłą mamę o datę ostatniej miesiączki. Na jej podstawie określa wiek ciąży i oblicza termin porodu. Zgodnie z regułą Naegelego przyjmuje się, że zapłodnienie nastąpiło około 14 dni od daty rozpoczęcia ostatniej miesiączki.

Datę, którą w ten sposób się otrzymuje, pod koniec 1 trymestru weryfikuje się poprzez badanie USG. Potwierdza ono bądź zmienia termin porodu. Często lekarze wpisują do książeczki ciąży dwa terminy porodu: jeden z miesiączki, a drugi z USG.

Czym różni się termin porodu z miesiączki od terminu z USG?

Termin porodu z miesiączki i termin porodu z USG mogą różnić się między sobą. Wynika to głównie z cyklu. Jeśli kobieta ma regularne miesiączki, potrafi dokładnie wyznaczyć termin owulacji i wie, kiedy ma dni płodne, łatwiej jest dokładnie określić termin porodu. Wystarczy niewielkie zaburzenie w cyklu czy przesunięcie owulacji, by nie było to już takie proste.

Z tego powodu pod koniec 1 trymestru wykonuje się badanie USG. W trakcie badania ginekolog sprawdza, czy wielkość pęcherzyka odpowiada danemu tygodniowi ciąży. Wynik badania zapisuje w książeczce ciąży. Może on potwierdzić termin porodu wyliczony z miesiączki lub – jeśli nastąpiły jakieś wahania w cyklu - może go również przesunąć.

Termin porodu z miesiączki

Aby obliczyć termin porodu z miesiączki, należy określić jej pierwszy dzień, a następnie wyznaczyć termin owulacji, w trakcie której doszło do zapłodnienia.

Przykład: Jeśli ostatnia miesiączka rozpoczęła się 1 stycznia, a cykl jest regularny i trwa 28 dni, przyjmuje się, że do zapłodnienia doszło 15 stycznia. Wiedząc, że ciąża trwa 40 tygodni, wystarczy te dane zsumować ze sobą, by określić termin porodu na 8 października.

Termin porodu można też obliczyć według wzoru reguły Naegelego:

pierwszy dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące + 12 miesięcy + 7 dni

Podstawiając dane z naszego przykładu do tego wzoru (pierwszy dzień miesiączki 1 stycznia), również otrzymujemy termin porodu na 8 października.

Termin porodu z USG

W trakcie badania USG przeprowadzanego w pierwszym trymestrze, ginekolog oszacowuje parametry ciąży. Bada wiele danych, m.in. CRL – długość ciemieniowo-siedzeniową od czubka głowy do kości ogonowej dziecka. To pozwala oszacować wiek ciąży, a więc i wyznaczyć termin porodu.

Przyjmuje się, że aby to badanie było wiarygodne, powinno zostać wykonane do 12. tygodnia ciąży. Po tym terminie w trakcie badań ultrasonograficznych ginekolog po prostu szacuje, czy ciąża rozwija się prawidłowo, a dziecko równomiernie rośnie. Każde odchylenie od normy może wskazywać jakąś patologię w rozwoju ciąży.

Jeśli między terminem porodu z miesiączki a terminem porodu z USG występują jakieś różnice, ginekolog za bardziej wiarygodny uznaje termin porodu z USG.

Termin porodu a ruchy płodu

Oznaczenie terminu porodu z ruchów płodu jest raczej orientacyjne i nie pozwala określić konkretnej daty porodu. Przyjmuje się, że moment, w którym mama zaczyna odczuwać ruchy dziecka, wyznacza półmetek ciąży. Pierworódki zwykle zaczynają odczuwać pierwsze łaskotanie w brzuchu, a więc delikatne ruchy dziecka, około 20. tygodnia ciąży. Przy każdej kolejnej ciąży następuje to szybciej – mamy, które już rodziły, mogą odczuwać ruchy płodu nawet w okolicy 16-18. tygodnia ciąży.

Jeśli chcemy określić termin porodu na podstawie ruchów dziecka, należy podwoić wiek ciąży. Jeśli pierwsze ruchy płodu odczuliśmy w 19. tygodniu ciąży, możemy założyć, że poród nastąpi w okolicy 38. tygodnia ciąży. Jeśli nastąpiło to w 17. tygodniu – w okolicy 34. tygodnia ciąży. Warto jednak podkreślić, że termin ten nie jest tak wiarygodny jak wyznaczony z miesiączki lub USG.

Termin porodu a wysokość dna macicy

W czasie ciąży macica wielokrotnie zwiększa swoją objętość – musi pomieścić rozwijający się płód. Warto sobie uświadomić, że na podstawie wysokości dna macicy można również określić termin porodu.

Szacuje się, że w połowie ciąży, a więc w okolicy 20. tygodnia, dno macicy znajduje się na wysokości 2-3 palcy poniżej pępka. W okolicy 28. tygodnia na wysokości 2-3 palców powyżej pępka. W 36. tygodniu będzie ono przylegało do łuków żebrowych, a pod koniec 40. tygodnia ciąży będzie na wysokości 2-3 palców poniżej łuków żebrowych.

Wyznaczenie terminu porodu ze względu na wysokość dna macicy nie jest więc najprostszą metodą i powinny dokonywać tego położne lub lekarz. Nie jest też najbardziej wiarygodne, pozwala bowiem wyznaczyć tylko orientacyjnie czas porodu.

Wyznaczenie terminu porodu wcale nie oznacza, że dziecko przyjdzie na świat danego dnia. Właściwie raczej należy założyć, że tak się nie stanie – chyba że mama ma wyznaczony termin cesarskiego cięcia, wtedy może mieć pewność, że operacja odbędzie się w konkretnym terminie.

Tylko 5 na 100 noworodków rodzi się w dniu terminu porodu. Najczęściej dzieci przychodzą na świat pomiędzy 37. a 42. tygodniem ciąży. Mamy muszą więc uzbroić się w cierpliwość, wsłuchiwać w swój organizm i wyczekiwać symptomów zbliżającego się porodu. Kiedy on jednak nastąpi – o tym zdecyduje natura.

