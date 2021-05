Poród naturalny – wady i zalety porodu siłami natury

Poród naturalny dla kobiety często jest najtrudniejszym doświadczeniem w życiu. Narosło wokół niego wiele mitów – że boli, że dla organizmu to wysiłek tak wielki jakim jest przebiegnięcie maratonu, że grozi powikłaniami dla matki i dziecka.

I choć to wszystko prawda, to nie warto demonizować porodu fizjologicznego. Gdyby natura nie wiedziała, co robi, nie stworzyłaby możliwości kobiecie urodzenia dziecka. A one są, tkwią w kobiecym ciele i tylko od nastawienia mamy zależy, w jaki sposób podejdzie do porodu.

Czym jest poród naturalny?

Poród fizjologiczny to poród, w trakcie którego kobieta rodzi dziecko. Robi to bez żadnej pomocy chirurgicznej, wydając noworodka na świat własnymi siłami. Dzieje się to w trzech etapach:

fazie skurczy macicy – czynność skurczowa macicy nasila się wraz z postępem porodu. Faza ta trwa najdłużej, nawet do kilkunastu godzin

fazie parcia – kobieta aktywnie rodzi dziecko, które wydostaje się na świat przez kanał rodny. Faza trwa do 60 minut

urodzeniu łożyska – po porodzie mama musi jeszcze urodzić łożysko. Zazwyczaj trwa to od kilku do 40 minut

Poród naturalny pozwala jej aktywnie uczestniczyć w tym procesie, w pełni go przeżyć, co ma wiele korzyści nie tylko dla zdrowia, ale również dla psychiki mamy. Udowodniono, że kobiety, które naturalnie urodziły dziecko, rzadziej borykają się z baby bluesem czy depresją poporodową.

Zalety porodu fizjologicznego

Choć wokół porodu narosło wiele mitów, ma on mnóstwo zalet dla mamy i dziecka:

pozwala szybciej wrócić do formy po ciąży

już 2 godziny po porodzie kobieta może wstać z łóżka i być aktywną

ułatwia laktację, sprzyjając wydzielaniu prolaktyny, co umożliwia łatwiejsze karmienie piersią

sprzyja wydzielaniu okscytocyny, co po porodzie umożliwia obkurczanie się macicy i lżejszy połóg

dzięki przejściu przez kanał rodny, dziecko kolonizuje się dobrymi bakteriami mamy, co poprawia jego mikrobiom i korzystnie wpływa na florę bakteryjną. Dzięki temu noworodek nabiera odporności

noworodek nie jest wyrwany z brzucha mamy, poród następuje stopniowo, co ułatwia adaptację w nowym świecie

Wady porodu siłami natury

Tak jak poród siłami natury ma wiele zalet, może mieć też wady. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak potoczy się poród fizjologiczny. W jego trakcie może dojść do komplikacji. Rzeczy, które mogą się wydarzyć jest mnóstwo i dla własnego zdrowia psychicznego lepiej o nich nie myśleć, tak jak na co dzień nie myślimy o chorobach, które mogą nas spotkać w przyszłości.

Do najczęstszych powikłań, do których dochodzi na sali porodowej, zalicza się:

pęknięcie śluzówki pochwy

nacięcie krocza



pęknięcie szyjki macicy

osłabienie mięśni dna miednicy

nietrzymanie moczu



blizny na narządach rodnych po szwach

ból przy współżyciu

rozluźnienie pochwy po porodzie

wypadanie narządu rodnego

niekompletne urodzenie łożyska, co grozi zakażeniem połogowym

W trakcie porodu naturalnego noworodek może utknąć w kanale rodnym, co grozi niedotlenieniem i zahamowaniem postępu porodu. Gdy poród się przedłuża, może również zacząć spadać tętno dziecka. Warto jednak podkreślić, że położne nieustannie monitorują parametry malucha poprzez badanie KTG i jeśli cokolwiek budzi ich zaniepokojenie, lekarze natychmiast wykonują cesarskie cięcie.

Czy poród jest niebezpieczny?

Poród to dla organizmu ogromny wysiłek. Wystarczy podkreślić, że w trakcie porodu kobieta spala nawet 10 tysięcy kalorii! To dlatego urodzenie dziecka porównuje się do przebiegnięcia maratonu. Z powodu tak ogromnego wysiłku mamy po porodzie czują ogromny głód i ich organizm często domaga się słodkich przekąsek.

Nie ma sensu jednak słuchanie trudnych historii porodowych babć, cioć i czytanie w internecie opowieści o tym, co złego może przydarzyć się w trakcie porodu. Może on być trudnym, jak i pięknym doświadczeniem. Nie wiemy, co się przydarzy, dlatego nie nastawiajmy się negatywnie.

Odpowiednie nastawienie psychiczne mamy odgrywa ogromną rolę w przebiegu porodu. Skupiona na wykonaniu zadania kobieta, współpracująca z położną i niepoddająca się lękowi czy stresie, szybciej przechodzi przez poród. Jej głowa nie blokuje ciała, mięśnie nie spinają się tak mocno jak u przestraszonej i przejętej mamy. To pozwala nie tylko łatwiej urodzić, ale też zapobiec ewentualnym powikłaniom, takim jak nacięcie krocza.

Warto też wziąć pod uwagę, że poród to tylko wyimek z życia. Kiedyś w końcu musi się skończyć, a nikt nie urodzi dziecka za kobietę. Mama powinna wyciszyć złe emocje, a skupić się tym, że już za chwilę zobaczy swojego maluszka. Na ten moment czekała przecież przez całą ciążę.

Czytaj też:

Masaż szyjki macicy pomaga wywołać poród. Czy boli?Czytaj też:

Poród pośladkowy a cięcie cesarskie. Czym grozi taki poród?Czytaj też:

Kim jest surogatka? Czy jej usługi są legalne?