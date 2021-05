Masaż szyjki macicy pomaga wywołać poród. Czy boli?

Masaż szyjki macicy to jedna z metod wywołania porodu, wokół której narosło wiele mitów. Uważa się, że jest on bolesny, przysparza kobiecie niepotrzebnych cierpień i w dodatku nie zawsze działa. Jaka jest prawda?

Czym jest masaż szyjki macicy?

Masaż szyjki macicy to rodzaj masażu, który jest wykonywany na izbie przyjęć w szpitalu lub w czasie wizyty u ginekologa. Polega na rozmasowaniu kanału szyjki macicy i oddzieleniu pęcherza płodowego od macicy, dzięki czemu powiększa się rozwarcie i przyspiesza akcja porodowa.

Co ważne, oddzielenie pęcherza wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy u kobiety wystąpiło już rozwarcie. Jeśli go nie ma, masaż może polegać jedynie na rozluźnieniu szyjki, co pozwala w sposób naturalny wywołać poród.

Masaż szyjki macicy powinien być zawsze wykonywany za zgodą ciężarnej. To, czy masaż jest bolesny, zależy od osoby, która go wykonuje. Jeśli będzie robiony delikatnie, kobieta może nawet go nie poczuć. Taki zabieg trwa chwilę, a może przynieść pozytywne skutki i wywołać lub przyspieszyć zahamowaną akcję porodową.

Kiedy wykonuje się masaż?

W sytuacji, gdy minął już termin porodu, a ciąża jest przenoszona, kobieta powinna zgłaszać się na izbę przyjęć szpitala położniczego na regularne wykonywanie badań KTG oraz badania ginekologiczne. W trakcie badania położna sprawdza stan rozwarcia szyjki macicy, na podstawie czego ocenia, czy rozpoczyna się akcja porodowa.

Jeśli szyjka macicy się nie skraca, położna może zaproponować ciężarnej wykonanie masażu. Umiejętnie zrobiony masaż powinien przyspieszyć akcję porodową, co pomoże uniknąć ryzyko wystąpienia zielonych wód płodowych (do których może dojść na skutek przenoszenia ciąży) i cesarskiego cięcia. W związku z tym, że masaż ma zarówno zalety, jak i wady, to kobieta powinna podjąć decyzję, czy zgadza się, aby został wykonany.

Masaż może zostać również wykonany wtedy, gdy kobieta już rodzi, ale akcja porodowa ulega zatrzymaniu. Aby zminimalizować ryzyko niedotlenienia płodu, położna może wykonać masaż. To pozwala wznowić akcję porodową i szczęśliwie doprowadzić poród do końca.

Zalety masażu

Masaż szyjki może mieć wiele korzyści:

pomaga wywołać akcję porodową, co jest zaletą w przypadku ciąży przenoszonej

przyspiesza akcję porodową, co skraca czas porodu i dolegliwości bólowe kobiety

pozwala na poród siłami natury i uniknięcie cesarskiego cięcia

Wady masażu

Źle wykonany masaż nie tylko nie przyniesie efektu, ale też może przysporzyć kobiecie niepotrzebnego cierpienia. Szyjka macicy jest delikatna, a mocny ucisk może spowodować krwawienie. Na skutek masażu na szyjce mogą również powstać otarcia i urazy, co w czasie porodu zwiększa ryzyko popękania szyjki macicy.

Jak wygląda masaż szyjki?

W trakcie masażu kobieta leży na fotelu ginekologicznym w pozycji, jaką przyjmuje się do badania ginekologicznego. Powinna się rozluźnić i nie napinać mięśni. W tym czasie położna masuje szyjkę. Cały zabieg trwa chwilę.

Po kilku godzinach powinna nastąpić pierwsza reakcja organizmu. Najczęściej jest nią czynność skurczowa macicy lub tzw. twardy brzuch.

Trzeba jednak pamiętać, że wykonanie masażu szyjki nie daje żadnej gwarancji, że poród od razu się rozpocznie. Czynność skurczowa macicy może ustać. To oznacza, że były to jedynie skurcze przepowiadające, które przygotowują macicę do akcji porodowej.

Zalecenia po masażu

Czasem po wykonaniu masażu szyjki położna zaleca, by ciężarna spróbowała pochodzić po schodach bądź wybrała się na długi spacer. To pomaga przyspieszyć schodzenie dziecka do kanału rodnego. Takie zalecenia są jednak dobierane indywidualnie do stanu zdrowia pacjentki i można je wykonywać w przypadku zdrowej ciąży.

