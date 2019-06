Kładziesz się i budzisz o różnych godzinach? Masz większe ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego

Zespół metaboliczny to zespół powiązanych ze sobą elementów, które zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, udaru mózgu, chorób serca i innych poważnych chorób. Zaliczamy do nich: nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu i glukozy we krwi, nadwagę. Ponieważ zespół metaboliczny diagnozowany jest coraz częściej, naukowcy postanowili przyjrzeć się zależności między zmiennością wzorca snu a rozwojem czynników ryzyka metabolicznego u 2 003 osób w wieku od 45 do 84 lat. Wyniki są szokujące – zmiana harmonogramu snu nawet o jedną godzinę o 27 proc. zwiększa ryzyko rozwoju czynników prowadzących do zespołu metabolicznego.

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Diabetes Care”.

Nieregularny sen = choroby

Związek między niewyspaniem a większym ryzykiem otyłości, cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych wykazano już wcześniej w licznych badaniach. Nie wyjaśniły one jednak, czy czynnikiem może być również nieprawidłowość harmonogramu zasypiania i budzenia się. Najnowsze analizy mogą wzbogacić obecne strategie zapobiegania chorobom metabolicznym, które skupiają się przede wszystkim na odpowiedniej ilości snu i innych zdrowych nawyków stylu życia.

Czytaj także:

1 szklanka dziennie tych owoców może zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia