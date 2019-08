Jak przechowywać kobiece mleko? Nie popełniaj tych błędów

To dzięki temu, że mleko kobiece nie traci swoich właściwości podczas odpowiedniego przechowywania, działają banki mleka kobiecego. Ich zadaniem jest przekazanie pełnowartościowego pokarmu tym dzieciom, których matki po prostu nie mogą karmić.

Jak przygotować się do odciągania mleka?

Nie są potrzebne jakieś specjalne przygotowania. Wystarczy umyć ręce bieżącą wodą i mydłem. Nie wolno piersi smarować płynami odkażającymi itp. specyfikami. Eksperci Fundacji Banku Mleka Kobiecego wskazują, że o ile mama dba po prostu o swoją higienę, nie ma nawet potrzeby mycia piersi, choćby z tego powodu, że ich zbyt częste mycie może doprowadzić do wysuszenia delikatnej skóry piersi i brodawki. To zaś nie jest korzystne dla zdrowia.

Jak przechowywać mleko kobiece?

Przez cztery godziny (maksymalnie do 6-8 godzin) mleko można przechowywać w temperaturze pokojowej, czyli w zakresie wartości 19-25 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura jest wyższa niż 25 stopni, nie wolno przechowywać w niej mleka powyżej czterech godzin. W sytuacji, gdy chcemy przechować mleko przez dni, a nawet miesiące, trzeba mieć dostęp do lodówki lub zamrażarki.

Temperatury i czas przechowywania mleka:

+4 stopnie Celsjusza – do 96 godzin;



– 20 stopni Celsjusza – 3 do 6 miesięcy.



Uwaga! Po rozmrożeniu mleko można przechowywać w temperaturze pokojowej do czterech godzin, a w lodówce – do 24 godzin.

Butelki czy pojemniki z mlekiem przed włożeniem do lodówki czy zamrażarki warto opisać, czyli zamieścić datę i godzinę pobrania pokarmu. Mleko można przechowywać wyłącznie w czystych pojemnikach przystosowanych do przechowywania żywności.

Jak podać dziecku przechowane mleko

Jeśli jest zamrożone, wystarczy wyjąć pojemnik z mlekiem z zamrażarki i wstawić na noc do lodówki. Jeśli potrzebujemy szybszego rozmrożenia, można to zrobić w przeznaczonych do tego celu podgrzewaczach z zastosowaniem ciepłego powietrza lub w łaźni wodnej o temperaturze nie przekraczającej 37° C.

Uwaga! Mleka nigdy nie gotujemy bezpośrednio na palniku kuchenki lub w kuchence mikrofalowej. Warto wiedzieć, że noworodkowi nic się nie stanie, jeśli będzie jeść mleko o temperaturze pokojowej. W celu ogrzania mleka (maksymalnie do 37 stopni Celsjusza), trzeba pojemnik z nim wstawić do kąpieli wodnej lub do podgrzewacza.

Justyna Wojteczek, zdrowie.pap.pl

Źródło: Poradnik „Mleko matki w domu i szpitalu” wydany przez Fundację Bank Mleka Kobiecego

