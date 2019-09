Jaki wpływ na charakter dzieci ma ich kolejność urodzenia?

Czy kolejność urodzenia ma wpływ na to, jak dzieci są traktowane przez rodziców? – Najstarsze dziecko ma możliwość, żeby być bardziej zaradne, bardziej odpowiedzialne, samodzielne, ale staram się nie obciążać dziecka tym, że jest najstarsze – powiedziała Aleksandra Sulej, mama 4 dzieci. – Jakość uwagi, jaką rodzice obdarzają dzieci ma najważniejsze znaczenie dla rozwoju i w przyszłości dla kształtowania się osobowości dziecka – zaznaczyła Marta Bąkowska, dziecięcy psycholog kliniczny z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Czy da się tak samo traktować każde dziecko?

Zarówno mama 4 dzieci, jak i psycholog zgodziły się, że to niemożliwe. – Ważne, żebyśmy starali się unikać takiej podstawowej pułapki: nie starać się szukać w jednym z dzieci identyfikacji z sobą samym, a więc na przykład to, co mi się przydarzyło jako dziecku środkowemu, na pewno czeka też moje dziecko – radzi psycholog. Dodała także, by uważać na podsycanie rywalizacji między dziećmi, a zamiast tego uważnie obserwować indywidualność każdego z nich. – To, jakie dziecko jest, zależy między innymi od wieku rodziców, momentu, w którym przyszło na świat, a także od relacji, jaki panują w domu – podkreśla ekspertka.

Czytaj także:

Nerwowość matek przyczynia się do nadpobudliwości u dzieci