Wielki powrót pieluch wielorazowych. Dlaczego warto z nich korzystać?

Powraca moda na pieluchy wielorazowe. Aleksandra Kapturzak, która prowadzi pieluchotekę, oraz położna Weronika Dryja, opowiedziały o swoich doświadczeniach i dlaczego to rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością. Jakie korzyści płyną z używania pieluch jednorazowych? Czy ich używanie jest trudne? Jak wybrać te odpowiednie?

Pani Aleksandra Kapturzak powiedziała, że do stosowania pieluch wielorazowych skłoniły ją kwestie zdrowotne. Produkty te są bezpiecznie dla maluchów – wykonane z naturalnych materiałów, nie podrażniają skóry i nie powodują odparzeń. Dodatkowym argumentem jest ekologia – szacuje się, że każde dziecko zostawia po sobie ponad tonę jednorazowych pieluch.

Wielorazowe pieluchy składają się z otulaczy i specjalnych wkładów chłonnych. Na start warto kupić od 3 do 5 otulaczy (dostosowanych rozmiarem do dziecka!) i około 10 wkładów. Pani Aleksandra zapewniła, że stosowanie peiluch wielorazowych jest też ekonomiczne, ponieważ szacuje się, że aż o połowę zmniejsza wydatki. Ponadto, jeśli stosujemy te same pieluchy u kolejnych dzieci, koszt spada do zera.

