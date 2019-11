Pediatra o odparzeniach skóry u niemowląt. Co lepiej stosować – kremy czy zasypki?

Skóra niemowlęcia nieco różni się od skóry dorosłego człowieka. Jest zdecydowanie cieńsza i delikatniejsza. Oznacza to też, że jest bardziej skłonna do podrażnień, dlatego wymaga specjalnej pielęgnacji na co dzień. Należy chronić ją przed przesuszeniami i uszkodzeniami. Wiele mam stosuje w tym celu specjalne preparaty, które jednocześnie nawilżają i natłuszczają skórę, chronią przed utratą wody. Jednak istotna jest także częsta zmiana pieluszek i ochrona skóry w okolicy podpieluszkowej przed szkodliwym działaniem moczu i kału, a także wilgoci wynikającej choćby z zapocenia skóry. Ważne, by nie zapinać pieluszki zbyt ciasno i nie doprowadzić do otarć naskórka. Pozwalajmy też dziecku wietrzyć pupę tak często jak to możliwe. Tlen jest najlepszym kosmetykiem.

Jak walczyć z odparzeniami skóry?

W studiu „Dzień Dobry TVN” pediatra Ewa Miśko-Wąsowska mówiła o odparzeniach pieluszkowych u niemowląt. Z czego wynikają i czy można ich uniknąć? Specjalistka wyjaśniła, co lepiej stosować – kremy czy zasypki? Obejrzyj materiał wideo:

