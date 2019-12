„Jak będziesz niegrzeczny, Mikołaj nie przyniesie ci prezentu”. Ty też mówisz tak do dziecka?

Przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci często słyszą, że jeżeli będą niegrzeczne, to Mikołaj nie przyniesie im prezentu. Co to właściwie oznacza? O tym w studiu „Dzień Dobry TVN” rozmawiali mama 3 dzieci, blogerka parentingowa Maria Wolna-Pasek, psycholog Małgorzata Bajko i wykładowca akademicki Michał Będźmirowski.

Zachowanie dziecka często jest wypadkową innych zdarzeń: sytuacji z przedszkola, problemów rodzinnych, braku granic i ich poszukiwania czy też zbyt srogiego wychowania. Eksperci zgodzili się, że dzieci powinny mieć wyznaczone granice, znać je i przestrzegać ich. Stygmatyzowanie dziecka, poprzez mówienie, że jest grzeczne lub niegrzeczne nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Dziecko pozostawione samo sobie, np. w wyniku brak czasu czy chęci rodziców, będzie starało się jak najczęściej testować opiekunów.

Czy dziecko powinno dostać rózgę? Zastanówmy się, czy my także na nią zasługujemy. To my wychowaliśmy nasze dziecko i jeśli pojawiają się problemy, należy je przepracować, a nie karać.

