Jak rozwijać inteligencję dziecka poprzez muzykę?

Z badań wynika, że dzieci, które od najmłodszych lat zajmują się muzyką, o wiele bardziej i szybciej rozwijają swoją inteligencję. W programie Magdalena Kordaszewska opowiedziała o tym, dlaczego warto dawać maluchom zabawkowe instrumenty muzyczne i bawić się dźwiękami.

Muzyczne zajęcia dodatkowe dla dzieci

Zajęcia dodatkowe dla dzieci cieszą się ogromną popularnością. Rodzice, o ile tylko domowy budżet na to pozwala, chętnie zapisują swoje dzieci na różne zajęcia pozalekcyjne. Najczęściej są to zajęcia wspierające rozwój fizyczny i psychoruchowy dziecka, jak piłka nożna, taniec, judo czy gimnastyka, ale też językowe czy plastyczne. Chętnie też zapisujemy dzieci na zajęcia muzyczne, które to mają być nie tylko dobrą zabawą, ale też powinny rozwijać wrodzone talenty dziecka. Jak wynika z najnowszych badań, na szczególną uwagę zasługuje gra na pianinie lub fortepianie.

Gra na pianinie a rozwój dziecka

John Gabrieli, naukowiec z Massachusetts Institute of Technology’s McGovern Institute for Brain Research i współautor artykułu opublikowanego na łamach „Proceedings of the National Academy of Sciences” uważa, że gra na pianienie lub fortepianie pomaga rozwijać umiejętności językowe dzieci.

Opierając się na istniejących badaniach nad muzyką i rozwojem dzieci, autorzy wskazali konkretny sposób, w jaki lekcje gry na pianinie mogą pomóc małym dzieciom poprawić umiejętności językowe. Kiedy dzieci nauczą się rozróżniać dźwięki pianina (co niewątpliwie nie jest proste) lepiej radzą sobie zanalizowaniem subtelnych różnic między wypowiadanymi słowami, kluczowym elementem przyswajania języka.

Naukowcy zaprosili do badań 74 mandaryńskich dzieci z Chin, wszystkie miały od 4 do 5 lat. Następnie podzielono je na trzy grupy:

pierwsza pobierała lekcje gry na pianinie 3 razy w tygodniu,



druga miała zajęcia z czytania,



a ostatnia nie miała żadnych dodatkowych zajęć.



Po 6 miesiącach sprawdzono, czy wystąpiły jakieś różnice w rozwoju dzieci. Ogólnie miały podobne IQ czy też zdolności koncentracji, jednak dzieci z pierwszej grupy lepiej radziły sobie z odróżnianiem usłyszanych słów, które różniły się tylko jedną spółgłoską.

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że większość zajęć muzycznych, podczas których trzeba rozpoznawać różne, zbliżone dźwięki wspiera rozwój mowy dzieci.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci

Wybierając zajęcia dodatkowe dla dziecka należy kierować się jednak także jego zainteresowaniami. Zmuszanie dziecka do jakichkolwiek zajęć na ogół nie przynosi oczekiwanych efektów. Szczególnie, gdy zaczyna przybierać formę regularnych ćwiczeń, mających przygotować do konkursów i występów, a dane zajęcia wcale nie interesują dziecka lub wręcz ich nie lubi. Gry na różnych instrumentach w szczególności mogą kojarzyć się z pewnym przymusem ze strony rodziców, którym zależy na tym, by odkryć w dziecku talent muzyczny, a przecież nie każde dziecko musi ów talent posiadać. Aby zajęcia dodatkowe były jednocześnie frajdą dla dziecka, konieczne jest znalezienie nauczyciela, który ma dobre podejście do dzieci, przekazuje swoją wiedzę w sposób ciekawy i potrafi zarażać swoją pasją.

