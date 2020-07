Naukowcy: Czynniki rodzicielskie i środowisko domowe odgrywają rolę w umiejętnościach matematycznych uczniów

Wielka Brytania znajduje się w połowie tego, co autorzy określają jako „kryzys matematyczny”. Twierdzą, że połowa dorosłych w Wielkiej Brytanii ma umiejętności matematyczne nie lepsze niż to, czego można oczekiwać od dziecka w przedszkolu. Takie braki są postrzegane jako zagrożenie dla szans na zatrudnienie i powodują wzrost odsetka osób żyjących w dolnej części spektrum gospodarczego. Aby lepiej zrozumieć źródło kryzysu, naukowcy przyjrzeli się badaniu Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), długoterminowemu badaniu dzieci urodzony w Wielkiej Brytanii między 1 kwietnia 1991 r. a 21 grudnia 1992 r. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice przedstawili dane do badań od urodzenia dziecka do dnia dzisiejszego. W ramach tego nowego wysiłku naukowcy przyjrzeli się środowisku domowemu dzieci i porównali je z wynikami testów matematycznych wykonanych przez dzieci w miarę starzenia się.

Talent matematyczny? A może więzi rodzinne?

Naukowcy odkryli dwa czynniki, które wyraźnie się wyróżniały: relacje między dzieckiem a rodzicami oraz stopień wykształcenia rodziców. Zespół ALSPAC przetestował relacje między rodzicem a dzieckiem, umożliwiając dziecku i rodzicowi wspólną pracę nad skomputeryzowaną wersją Etch-a-Sketch. Mieli za zadanie wspólnie narysować dom. Gdy tak robili, dziecko i rodzic byli oceniani na podstawie tego, jak dobrze ze sobą współpracowali i jaki był stan emocjonalny pary. Naukowcy odkryli, że gdy rodzic i dziecko mogli ze sobą harmonijnie współpracować, dziecko lepiej radziło sobie na szkolnych lekcjach matematyki. Naukowcy zauważyli również, że dzieci z jednym lub kilkoma rodzicami, którzy ukończyli studia, również lepiej radzą sobie na lekcjach matematyki.

Naukowcy podsumowują, sugerując, że kluczem do poprawy umiejętności matematycznych u dorosłych w Wielkiej Brytanii jest wspieranie bardziej harmonijnych relacji między dziećmi i rodzicami.

