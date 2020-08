Waga w pierwszych latach życia może wpływać na zdrowie płuc w późniejszym dzieciństwie

Wczesne dzieciństwo jest kluczowym okresem dla rozwoju funkcji płuc. Wcześniejsze badania wykazały związek między masą ciała w pierwszych latach życia a stanem płuc w okresie niemowlęcym i dzieciństwie. „Badania te miały pewne ograniczenia, jeśli chodzi o definiowanie przyrostu masy ciała” – wyjaśniła Gabriela P. Peralta, badaczka w ISGlobal i główna autorka badania. „Większość z nich brała pod uwagę tylko różnicę wagi między dwoma punktami w czasie i nie brała pod uwagę ogólnej trajektorii. Dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić nowe badanie”.

Ponad tysiąc zbadanych dzieci

W badaniu wykorzystano dane dotyczące ponad 1200 dzieci mieszkających w trzech obszarach Hiszpanii – Sabadell, Walencja i Gipuzkoa – które zostały włączone do kohorty urodzeniowej projektu INMA Environment and Childhood Project. „Najpierw określiliśmy trajektorię BMI dzieci od urodzenia do wieku czterech lat i sklasyfikowaliśmy je w pięciu kategoriach. Trajektorie różniły się pod względem masy ciała przy urodzeniu (która mogła być niższa, średnia lub wyższa) oraz szybkości przyrostu BMI (która mogła być wolna lub szybka)” – wyjaśniła Peralta. BMI to wskaźnik oparty na wadze w stosunku do wzrostu, który jest często stosowany do klasyfikowania nadwagi i otyłości. Następnie autorzy przeanalizowali związek między trajektorią BMI a czynnością płuc, którą mierzono spirometrią w wieku siedmiu lat.

BMI a czynność płuc

Odkrycia wykazały, że dzieci z przyspieszonym wzrostem BMI przed czwartym rokiem życia, niezależnie od masy ciała w chwili urodzenia, miały lepszą czynność płuc w wieku siedmiu lat, ale także ograniczenie przepływu powietrza, co wskazuje na trudności w wydalaniu powietrza z płuc. Natomiast dzieci o niższej masie ciała po urodzeniu i wolniejszym wzroście BMI we wczesnym dzieciństwie miały gorszą czynność płuc w wieku siedmiu lat.

Maribel Casas, badacz z ISGlobal i współkoordynator badania, skomentowała: „Nasze odkrycia mają ważne konsekwencje dla badań i zdrowia publicznego”. Dodała: „To badanie pokazuje, że trajektorie BMI we wczesnym dzieciństwie są użytecznym narzędziem do identyfikacji wzorców wzrostu związanych ze złym stanem układu oddechowego”.

Strategie zdrowia publicznego mające na celu zmniejszenie problemów ze zdrowiem układu oddechowego mogą wymagać skupienia się na wczesnym przybieraniu na wadze.

