W jakim wieku schudnąć, by organizm odniósł z tego największą korzyść? Obliczyli to naukowcy

Zawsze jest dobry czas na dokonywanie wyborów zdrowszych dla organizmu. Więcej ćwiczeń i jedzenie dużej ilości owoców i warzyw to sprawdzone sposoby na poprawę ogólnego samopoczucia. Zmniejsza to ryzyko wielu chorób, kontroluje cukier, dodaje energii, wyszczupla sylwetkę i daje inne korzyści. Jednak nowe badania pokazują, że utrata wagi w pewnym wieku może pomóc zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci.

Badanie nad utratą wagi

W długoterminowym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie JAMA Network Open, zebrano informacje od 24 205 osób próbujących schudnąć w latach 1988–1994. Następnie badania kontrolne wykonywano co dwa lata w latach 1999–2014. Wyniki wskazują, że znaczna utrata wagi w wieku średnim jest możliwa. Wydaje się też być związana ze zmniejszeniem ryzyka śmiertelności w porównaniu z trwałą otyłością. Naukowcy uważają, że wiek średni wynosi około 44 lat lub przedział między 37 a 55 rokiem życia.

Zmniejsz otyłość dla zdrowia

Naukowcy, którzy przeprowadzili analizę, twierdzą, że wyniki pokazują, jak ważne jest zmniejszenie otyłości we wczesnym okresie życia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ otyłość staje się coraz bardziej widoczna u młodych ludzi w całym kraju. „Na poziomie populacji oszacowaliśmy, że utrata masy ciała od otyłości do nadwagi zapobiegłaby ponad 3% przedwczesnych zgonów, a zapobieganie przyrostowi masy ciała w porównaniu z prawidłową masą ciała mogłoby zapobiec ponad 12% przedwczesnych zgonów” – twierdzą autorzy.

Jak pokazuje badanie, istnieje wiele powodów, aby być zdrowszym wraz z wiekiem. Co dekadę można stracić do 5% masy mięśniowej. Utrzymanie metabolizmu poprzez jedzenie co kilka godzin, nawodnienie i zdrowy sen może również pomóc w redukcji tkanki tłuszczowej w wieku średnim.