Na tym zdjęciu jest dziecko. Czy potrafisz je wskazać?

Większości z nas trudno będzie wskazać na powyższym zdjęciu dziecko. I jak intuicyjnie czujemy, może mieć to związek z bezpieczeństwem. Australijska grupa o nazwie CPR Kids ostrzega: Nie ubierajcie dzieci w niebieski kostium na basen.

Jaki kolor powinien mieć strój kąpielowy dziecka?

Chociaż kupowanie nowych kostiumów kąpielowych może teraz nie być na liście twoich zadań, pamiętaj o tym na przyszłość. Na basenie liczy się nie tylko fason stroju, ale również kolor. Jak pokazuje zdjęcie, dziecko ubrane na niebiesko będzie trudne do zauważenia tuż pod wodą w porównaniu z innymi kolorami. Oznacza to, możesz go nie zauważyć wystarczająco szybko, jeśli napotka trudności. Ponieważ woda jest mętna, trudno zobaczyć pod nią nawet jaskrawe stroje. Zlewający się z tłem błękit utrudnia to zadanie i może być kolejną przeszkodą.

Zdjęcie zostało opublikowane przez australijską grupę CPR Kids, prowadzoną przez wyspecjalizowane pielęgniarki pediatryczne w celu ostrzeżenie rodziców o tym. Basen na zdjęciu początkowo wygląda na pusty, ale prawda jest inna. W rzeczywistości tuż pod wodą jest dziecko. „To jest w 100% prawda!” – napisał jeden z rodziców pod postem. „Miałem tak samo: Myślałem, że uważnie obserwuję trójkę moich dzieci na basenie. Syn miał na sobie jasnoniebieską koszulkę przeciwsłoneczną, w której zszedł pod wodę. Myślałem, że trwało to 3 sekundy, ale aparat uchwycił, że nie było go aż 26 sekund! Nie mogę uwierzyć, że się nie zorientowałem. Był w zasięgu moich ramion i nie zauważyłem go”.

Czytaj też:

Wypoczynek nad morzem? Pamiętaj o bezpieczeństwie. Do tych błędów dochodzi najczęściej