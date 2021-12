Pierwsze święta z dzieckiem: 5 sprawdzonych porad na dobre i spokojne święta

Święta to czas, w którym najczęściej dużo się dzieje, a przez dom przewijają się tłumy gości. Dla maluszków taki nadmiar bodźców może być obciążający, co szybko odbija się na ich zachowaniu. Co zrobić, by święta były spokojne dla wszystkich członków rodziny, a niemowlęta nie odczuły wizyt zbyt mocno?

Jak spędzić pierwsze święta z dzieckiem?

Pierwsze święta z niemowlakiem są inne od tych, do jakich się przyzwyczailiśmy. Gdy w domu pojawia się nowy mieszkaniec, cały świat zaczyna kręcić się wokół niego. Jest to zupełnie naturalne i prawidłowe zachowanie – niemowlęta wymagają szczególnej troski i spokoju, a rolą rodziców jest, by zapewnić im warunki odpowiednie do rozwoju.

I właściwie nie ma żadnego powodu, by w święta zaburzyć ten układ. Dziecko ma swoje przyzwyczajenia i wymagania, i dla wszystkich lepiej by było, by go nie zaburzać. Bo rozdrażnione i przebodźcowane dziecko to krzyczący, przestraszony i zmęczony maluch, którego płacz trudno jest uspokoić i utulić do snu.

5 sposobów na spokojne święta z dzieckiem

Aby dobrze spędzić czas Bożego Narodzenia, warto go dobrze zaplanować. Pośpiech i chaos na nikogo nie działają dobrze, a na maluszki już szczególnie. Dobre święta to takie, w których mamy czas dla bliskich, ale nie takie, w których nie biegamy od drzwi do drzwi i też nie takie, w których przez kilkanaście godzin stoimy przy kuchennym zlewie, obsługując masę gości. Co zatem zrobić, by cieszyć się spokojnymi świętami z niemowlakiem?

1. Rozłóż wizyty w czasie

Jeśli nie chcesz przebodźcować i nadmiernie pobudzić dziecka, rozłóż w czasie zaplanowane wizyty świąteczne. Dobrze jest podzielić gości, by nie fundować maluchom nagle tłumu gości, z których wszyscy będą chcieli brać go na ręce, tulić i nosić. W czasach pandemii lepiej jest w ogóle tego nie robić, ale nie zawsze da się to wytłumaczyć cioci czy babci. Warto jednak zachować zdrowy rozsądek.

2. Nie zmieniaj rytmu dnia

Małe dzieci dobrze funkcjonują w rzeczywistości, którą znają. Z tego względu dobrze jest postarać się nie zaburzać ich naturalnego rytmu dnia. Jeśli maluch codziennie śpi o tej samej porze, utrzymajmy ten rytm również w święta. Po świątecznych odwiedzinach wróćmy do domu na kąpiel i kolację tak, by niemowlę poszło spać o tej godzinie, o której zwykle zasypia. Przed snem wyciszajmy mu bodźce.

3. Uważajmy na prezenty

Prezenty to część świąt, jednak w przypadku małych dzieci ma to jeszcze jedno znaczenie. Zbyt mocno świecące czy grające lampki, kolorowe i śpiewające zabawki, tłum gości – wszystko to razem mocno obciąża dziecko. Jeśli mamy wpływ na to, jakie nasz maluch otrzyma prezenty, postarajmy się, by nie były to zabawki, które mocno go stymulują.

4. Zwróćmy uwagę na jedzenie

Dużym problemem w święta jest także brak zasad dotyczących diety. „Nie dasz mu ciasteczka? To tylko domowa zupka?” – w tych komentarzach nie byłoby nic złego, gdyby nie dotyczyła niemowlęcia. To rodzice decydują, co i w jakich ilościach je dziecko i warto bronić swoich zasad przed wszystkimi członkami rodziny, którzy próbują je nagiąć. Oczywiście, chcą dobrze, ale nieświadomie mogą zrobić maluchowi krzywdę, bo niemowlę karmione piersią naprawdę nie musi (i nie powinno!) trzymać w ręku ciasteczka.

5. Wyłączmy telewizor

Dzieci w święta i tak mają dużo wrażeń, nie są im potrzebne dodatkowe bodźce. W wielu polskich domach w święta w tle gra telewizor, a goście kątem oka zerkają na dobrze im znane świąteczne filmy. Jeśli wśród gości jest niemowlę, warto wyłączyć ten telewizor i nie rozpraszać dodatkowo jego uwagi.

