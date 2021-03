Dlaczego niemowlę płacze? 7 przyczyn płaczu dziecka

Młodzi rodzice często boją się, że nie będą w stanie zaspokoić potrzeb dziecka. Strach jest naturalną reakcją na nową sytuację w życiu. Muszą oswoić się z nową rolą, przyzwyczaić do myśli, że od dziś odpowiadają nie tylko za siebie i swojego partnera życiowego, ale również za maluszka.

Muszą też poznać się z niemowlęciem. To maleńki, ale żywy człowiek, który ma swój charakter. Manifestuje go już od pierwszych dni życia. Rodzice szybko mogą zauważyć, czy dziecko jest ospałe, czy temperamentne, czy w czasie czuwania leży spokojnie w łóżeczku czy płacze i szuka bliskości. Równie szybko zaczynają rozpoznawać jego potrzeby, co ułatwia im ich zaspokajanie.

Dlaczego niemowlę płacze?

Niemowlęta płaczem wyrażają wszystkie swoje emocje. To ich sposób komunikacji z rodzicami, którym sygnalizują, że są głodne, mają brudną pieluszkę, są zmęczone, śpiące, chcą się przytulić, boją się, boli je brzuszek.

Płacz niemowlaka a głód

Kiedyś twierdzono, że niemowlęta powinny jeść co 3 godziny. Dziś nikt już tych zasad nie przestrzega – niemowlę trzeba karmić tak często jak tego potrzebuje. Dotyczy to głównie dzieci karmionych piersią, które potrafią jeść co godzinę. Pokarm kobiecy szybko się trawi, niemowlę więc może być ponownie głodne. Jeśli więc dziecko płacze, a mama je karmi piersią, warto przytulić je do siebie. Pokarm i poczucie bliskości z mamą powinny szybko je uspokoić.

Niemowlęta karmione butelką jedzą rzadziej niż te, które są na piersi. Mleko modyfikowane dłużej się trawi, co teoretycznie powinno wpływać na dłuższy sen. Zdarza się jednak i tak (zwłaszcza w pierwszych tygodniach życia, gdy układ pokarmowy jeszcze nie jest dojrzały), że pokarm zalega w brzuszku i może powodować dyskomfort lub ból. Wtedy płacz sygnalizuje kolkę.

Niemowlę płacze, bo ma kolkę

Kolka to nieregularny skurcz jelit, który wywołuje ból i dyskomfort u dziecka. Płacz kolkowy różni się od innych – jest rozdzierający, a dziecka w żaden sposób nie można ukoić. Na kolkę pomogą masaż brzuszka, ogrzewanie go ciepłą pieluszką tetrową (wcześniej rozgrzaną żelazkiem), spowijanie dziecka w otulacz lub kocyk i kołysanie na rękach. Przyda się również spokój.

Płacz niemowlaka a brudna pieluszka

Niemowlę płacze również wtedy gdy ma mokrą lub brudną pieluszkę. W pierwszych tygodniach życia dziecko brudzi kilkanaście pieluszek na dobę. Zanim ureguluje sobie czas posiłków, minie trochę czasu, nieustannie więc je i wydala to, co zjadło. Na początku robi kilka kup dziennie, często więc płacze, by zasygnalizować rodzicom, że prosi o szybką zmianę pieluszki.

Niemowlę płacze, bo chce spać

Zmęczone dziecko jest marudne i rozdrażnione, trze oczy piąstkami i płacze. Noworodka najlepiej jest kłaść po każdym karmieniu, wtedy czuje się bezpieczne, syte i nie męczy się. Z czasem dziecko samo wypracuje sobie rytm drzemek i płaczem będzie informowało rodziców, że nadszedł czas na regenerację.

Płacz niemowlaka a zmęczenie

Małe dzieci nie potrzebują wielu wrażeń. Stały rytm dnia, powtarzalność codziennych czynności, regularny czas drzemek, posiłków, spaceru i kąpieli pomagają im odnaleźć się w rzeczywistości. Zapewniają też poczucie bezpieczeństwa – jeśli dziecko wie, co po sobie następuje, jest spokojniejsze i czuje się pewniej.

Każda zmiana w rytmie dnia natychmiast przekłada się na zachowanie dziecka. Nadmiar bodźców sprawia, że staje się drażliwe, płacze, ciężko je uśpić. Warto przemyśleć, czy rzeczywiście trzeba brać je ze sobą na zakupy do dużego sklepu, w którym jest głośno i emitują sztuczne światła albo czy konieczne jest częste przyjmowanie w domu gości. Niemowlęta potrzebują spokoju, a im więcej im go zapewnimy, tym bezpieczniej będą się czuły.

Niemowlę płacze, bo chce się przytulić

Maleńkie dzieci do poczucia szczęścia potrzebują rodziców. Bez nich czują się zagubione, przestraszone, boją się nieznanych dźwięków i obcych twarzy. Jeśli więc niemowlę jest nakarmione, ma czystą pieluszkę i nie jest zmęczone, być może płacze, bo potrzebuje bliskości. Przytulone do rodzica i otulone znanym sobie zapachem szybko się uspokoi.

Płacz niemowlaka a lęk

Głośne dźwięki, nieznane hałasy, huk, szum samochodów, trąbienie – to wszystko dla niemowlęcia może być przerażające. Na nowe bodźce dziecko reaguje płaczem i w ten sposób informuje rodziców, że czegoś się boi. Warto obserwować swojego maluszka i sprawdzać jego reakcje. Dzięki temu szybciej zauważymy, co wzbudza w nim lęk i wyeliminujemy to z naszego otoczenia.

Rodzice boją się nowej sytuacji życiowej, ale zupełnie niepotrzebnie. Bardzo szybko nauczą się rozpoznawać potrzeby swoich dzieci i reagować na nie. Dzięki temu poczują się pewniej w nowej roli. Spokój, który zaczną w sobie nosić przełoży się również na zachowanie niemowlęcia – dziecko będzie szczęśliwsze i zdecydowanie rzadziej będzie miało powód do płaczu.

