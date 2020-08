Powrót do szkoły: Czy wysyłanie dzieci do szkoły lub przedszkola jest bezpieczne?

W przypadku wielu szkół nie jest jasne, czy dysponują środkami lub udogodnieniami umożliwiającymi przestrzeganie najlepszych znanych praktyk bezpieczeństwa. Nic dziwnego, że we wszechobecnym chaosie rodzice martwią się o swoje dzieci. Jednak powrót do szkoły już coraz bliżej. Jak się do niego przygotować? Na temat bezpiecznego powrotu do szkoły wypowiedział się ekspert.

Bezpieczny powrót do szkoły – czy jest możliwy?

„Rozumiem, że kwestia ponownego otwierania szkół i odsyłania dzieci i personelu z powrotem jest skomplikowana. Rozumiem jednak również znaczenie bezpośredniej edukacji i wiele korzyści, jakie uczniowie czerpią z uczenia się osobistego. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że powrót do uczenia się w szkołach leży w interesie zdrowia publicznego” – powiedział Dr Robert Redfield, dyrektor Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w USA. Ekspert podkreśla, jak ważne jest przygotowanie, zarówno placówek jak i uczniów.

W ramach materiałów naukowych opracowanych przez CDC dla różnych odbiorców w celu ponownego otwarcia szkoły znalazła się lista kontrolna pomagająca rodzicom i opiekunom zrozumieć, czego potrzebują dzieci w nowym czasie. Ta lista kontrolna obejmuje upewnienie się, że dzieci są na bieżąco ze szczepieniami, znają sposoby, w jakie szkoła będzie się komunikować, jeśli wystąpią przypadki Covid-19, oraz wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi o zdrowych zachowaniach profilaktycznych – obejmuje to noszenie maski, unikanie dzielenie się przedmiotami codziennego użytku i praktykowanie dobrej higieny rąk. Te zachowania będą nowe dla wielu z nich po powrocie do szkoły, ale rodzice powinni zapewnić dzieci, że bezpieczne praktyki, pomogą zminimalizować zagrożenie koronawirusem.

