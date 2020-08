Powrót do szkoły a koronawirus. Czy lekcje będą bezpieczne?

Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wydały zalecenia, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo po ponownym otwarciu szkół, w tym rozstawienie biurek 1,8 m od siebie, zapewnienie dzieciom ochrony twarzy i zamknięcie wspólnych obszarów, takich jak stołówki i place zabaw. Oto, co wiemy o zagrożeniach w przypadku dzieci.

Dzieci nie są odporne na koronawirusa

Dzieci również otrzymują pozytywne wyniki testów na koronawirusa – nie ma co do tego wątpliwości. Eksperci twierdzą, że chociaż nie chorują tak jak dorośli, nadal może to być dla nich niebezpieczne.

– Nie powinniśmy być zadowoleni z siebie i myśleć, że jeśli dziecko zarazi się koronawirusem, wszystko będzie w porządku. Będzie na to szansa, ale po prostu tego nie wiemy. Dotyczy to szczególnie dzieci, które mają podstawowe schorzenia, takie jak otyłość lub choroba płuc – powiedziała Elizabeth Cohen, starszy korespondent medyczny CNN.

Ale dzieci nie są jedynym zmartwieniem, gdy szkoły są ponownie otwierane. Nauczyciele w wieku powyżej 50 lat są bardziej podatni na śmiertelne infekcje.

– Jak każdy rodzic wie, dzieci są małymi wektorami chorób. Nie wiemy dokładnie, jaki procent dzieci przenosi wirusa wywołującego Covid-19, ale jest to poważny problem – powiedziała Cohen. – Ponadto, chociaż dzieci nie chorują na Covid-19 tak jak dorośli, mogą poważnie zachorować. Nie powinniśmy dać się zwieść myśleniu, że dzieci są odporne na Covid-19.

Ich objawy mogą różnić się od objawów u dorosłych

Wiadomo, że dzieci mają cały szereg różnych objawów – co dodatkowo zwiększa obawy w związku z wirusem. Różne objawy sprawiają, że szczególnie trudniej jest go zlokalizować.

W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii hospitalizowane dzieci w wieku od 2 do 15 lat cierpiały na chorobę zwaną wieloukładowym zespołem zapalnym. Objawy są podobne do zespołu wstrząsu toksycznego i choroby Kawasaki, które powodują zapalenie ścian naczyń krwionośnych. W rzadkich przypadkach może prowadzić do śmiertelnych ograniczeń przepływu krwi.

Wiele dzieci uzyskało wynik pozytywny na obecność Covid-19 lub miało przeciwciała, ale niekoniecznie miały one typowe objawy koronawirusa, takie jak niewydolność oddechowa. Objawy obejmowały wysoką temperaturę wraz z wysypką, obrzękiem gruczołów szyi, dłoni i stóp, suchymi, popękanymi wargami i zaczerwienieniem obu oczu.

Według badania opublikowanego w czasopiśmie American Academy of Pediatrics, koronawirus powoduje wiele różnych objawów u dzieci.

W tym badaniu dr Rabia Agha i współpracownicy z Ogólnego Szpitala Dziecięcego Maimonides na Brooklynie przebadali 22 dzieci z koronawirusem. Okazało się, że większość nie miała klasycznych objawów. Piętnastu pacjentów miało gorączkę, a dziewięciu miało objawy ze strony układu oddechowego. Dwóch miało ataki, a dwóch innych było całkowicie bezobjawowych.

Badania skupione na dzieciach są ograniczone

Minęło około sześciu miesięcy, odkąd koronawirus zaczął pustoszyć świat, a urzędnicy służby zdrowia uczą się na bieżąco. I chociaż przeprowadzono wiele testów, aby uzyskać lepszy wgląd w patogen, niewiele z nich koncentrowało się na przypadkach pediatrycznych.

– Covid-19 jest tak nowy, że nie mamy wystarczających badań na jego temat dla dorosłych, nie mówiąc już o dzieciach – powiedział Cohen. – Nie możemy definitywnie stwierdzić, że ryzyko ich powrotu do szkoły jest minimalne. Nadal trzeba przeprowadzić znacznie więcej badań.

– W przeciwieństwie do grypy, która konsekwentnie pokazuje, że szkoły i dzieci są głównymi źródłami transmisji choroby w społecznościach, niewiele wiadomo na temat koronawirusa – powiedział dr Robert Redfield z Centers for Disease Control and Prevention. – Naprawdę nie mamy dowodów na to, że dzieci są istotnym punktem w tym cyklu transmisji.

Dodał jednak, że zdolność tego wirusa do wywoływania poważnych chorób u dzieci „jest bardzo, bardzo – bardzo ograniczona”.

– Dane z USA są niekompletne, ponieważ nie przebadano tam wystarczającej liczby dzieci – powiedziała Deborah Birx, członkini grupy zadaniowej ds. koronawirusa w Białym Domu.

– Jeśli spojrzeć na wszystkie testy, które przeprowadziliśmy, grupa, która była najsłabiej przebadana, to dzieci poniżej 10 roku życia – powiedziała Birx. – Dlatego wprowadzamy inne sposoby uzyskiwania od nich wyników testów i próbujemy naprawdę to rozgryźć.

Naukowcy pracują nad testem śliny, który ułatwi badanie dzieci. Birx powiedziała, że większość dzieci poniżej 18. roku życia nie ma objawów. Dopóki urzędnicy służby zdrowia nie przeprowadzą większej liczby testów skierowanych do tej grupy wiekowej, nie ma dowodów na to, ile dzieci umiera w wyniku Covid-19.

Jak chronić się przed koronawirusem COVID-19?

10. Niepokój jest naturalny

"To normalne i zrozumiałe, że czuje się niepokój, szczególnie jeśli mieszka się w kraju lub żyje się w społeczności, która została dotknięta koronawirusem" - podkreśla WHO. Aby uniknąć paniki, ludzie powinni czerpać informacje ze sprawdzonych źródeł i dyskutować, jak na poziomie lokalnym - w szkole, pracy, miejscu modlitwy - zadbać o wspólne bezpieczeństwo.



9. Duszności – wezwij pomoc

W razie duszności należy wezwać pomoc medyczną, szczegółowo informując o swoim stanie i przebytych ostatnio podróżach.



8. Zasady izolacji w domu

W wielu krajach wobec lżej chorych stosuje się izolację domową. We Włoszech w takich warunkach leczonych jest ponad 50 proc. pacjentów. W takiej sytuacji należy izolować się od innych członków rodziny, także podczas posiłków, korzystać z osobnych talerzy, sztućców i innych przedmiotów codziennego domu.



7. Jeśli zauważysz symptomy, postępuj w ten sposób.

WHO przypomina, by w przypadku zaobserwowania u siebie objawów mogących wskazywać na zakażenie koronawirusem, postępować zgodnie z wytycznymi i skontaktować się telefonicznie z lekarzem bądź wskazaną w danym kraju jednostką odpowiedzialną za walkę z chorobami zakaźnymi. Polski Główny Inspektor Sanitarny radzi, by osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były we Włoszech, Chinach, Iranie lub innym kraju, gdzie występuje podwyższone zagrożenie koronawirusem, oraz zaobserwowały u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem: bezzwłocznie, telefonicznie powiadomiły stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosiły się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.



6. Osoby po 60-tce i chore są szczególnie narażone

Szczególnie dbać powinny o siebie osoby po 60. roku życia i cierpiące na inne schorzenia takie jak cukrzyca, czy niewydolność sercowo-naczyniowa. W związku z niższą odpornością, są one bowiem bardziej narażone na zakażenie koronawirusem. W niektórych przypadkach wskazane jest podjęcie przez takie osoby dodatkowych środków bezpieczeństwa jak unikanie zatłoczonych miejsc.



5. Kichaj we właściwy sposób

Koronawirus rozchodzi się m.in. drogą kropelkową. Kichając, należy zastawiać usta i nos chusteczką bądź rękawem, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Zużytą chusteczkę higieniczną należy natychmiast wyrzucić do kosza na śmieci, a także umyć ręce.



4. Unikaj podróży, jeśli masz te objawy

Osoby, u których występuje gorączka bądź kaszel, powinny unikać podróży. Jeżeli zaczniemy u siebie obserwować niepokojące symptomy, gdy znajdujemy się w trasie, powinniśmy natychmiast poinformować o tym załogę bądź obsługę.



3. Sięgaj po sprawdzone informacje

Światowa Organizacja Zdrowia przypomina, by wiedzę o koronawirusie czerpać ze sprawdzonych źródeł, takich jak właśnie WHO, krajowe agencje i inspektoraty zajmujące się ochroną zdrowia czy personel medyczny.



2. Czyść powierzchnie, których dotykasz

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać również o regularnym czyszczeniu takich miejsca jak powierzchnia biurka, stół, czy blaty kuchenne.



1. Regularnie myj ręce

Podstawowym zachowaniem, które może pomóc uniknąć zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest regularne mycie rąk mydłem z wodą bądź środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Wirus może być przenoszony przy okazji dotknięcia zakażonych powierzchni lub przez kontakt z osobami chorymi. Dlatego też ważne jest, by myć ręce, ilekroć wracamy z miejsca publicznego, gdzie mieliśmy do czynienia z powierzchniami, których mogły dotykać także inne osoby. GIS radzi, jak powinno to wyglądać. https://twitter.com/GIS_gov/status/1233798670564446216