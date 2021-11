Szczepienie na rotawirusy obowiązkowe i bezpłatne. Czy jest skuteczne?

Szczepienie na rotawirusy jeszcze do niedawna było odpłatne i nieobligatoryjne. Od 2021 roku jest to pozycja obowiązkowa w Kalendarzu Szczepień Ochronnych – i bezpłatna. W jakim wieku szczepi się dzieci przeciwko rotawirusom i jaką ochronę zapewnia szczepionka?

Czym są rotawirusy?

Rotawirusy to wirusy bardzo zaraźliwe, które powodują infekcje żołądkowo-jelitowe, objawiające się biegunką, wymiotami, mdłościami. Są najczęstszą przyczyną dolegliwości żołądkowych u niemowląt i małych dzieci. Niestety, są też bardzo zjadliwe i mogą doprowadzić nawet do hospitalizacji maluchów, a w ciężkich przypadków i do śmierci.

Rotawirusy rozprzestrzeniają się bardzo szybko drogą kropelkową. Wystarczy, by dziecko dotknęło zabawki, przedmiotu, kubeczka czy ręcznika innego chorego dziecka, a niemal na pewno zarazi się chorobą.

Z tego względu, gdy w żłobku lub przedszkolu zachoruje jeden maluch, zaraz chora jest cała grupa, nauczycielki oraz członkowie rodzin dzieci. Rotawirusy nie tylko szybko się rozprzestrzeniają, ale też szybko wywołują objawy chorobowe, często w ciągu około 12-36 godzin.

Groźna choroba

Rotawirusów nie należy lekceważyć. Do czasu wynalezienia szczepionki i wprowadzenia jej do systemów opieki zdrowotnej rotawirusy odpowiadały za ponad 90 procent infekcji żołądkowo-jelitowych na całym świecie.

W przypadku małych dzieci choroba jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia malucha i zaburzenia funkcjonowania gospodarki wodno-jelitowej. Jeśli dziecko w porę nie trafi do szpitala i nie otrzyma kroplówek, odwodnienie może stworzyć ryzyko zagrożenia życia.

Zanim wprowadzono szczepienia, co roku na świecie umierało około 500 tysięcy dzieci na zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy. Najgorsza sytuacja panowała w krajach, w których jest niski poziom opieki zdrowotnej i złe warunki sanitarne. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w Polsce odnotowuje się od 20 do 50 tysięcy zachorowań, ale zwykle są to dzieci, które trafiły do szpitala.

Objawy choroby

Rotawirusy powodują:

intensywną biegunkę

mdłości

wymioty

gorączkę

bóle brzucha



Mogą doprowadzić do odwodnienia organizmu.

Czym jest szczepienie na rotawirusy?

Szczepionka na rotawirusy nie chroni w pełni przed zachorowaniem. Ale stanowi bardzo skuteczną profilaktykę hospitalizacji – w ponad 85 procentach zapobiega hospitalizacjom dzieci z powodu biegunek spowodowanych infekcją rotawirusową.

Szczepionka chroni maluchy mniej więcej do 4. roku życia, czyli w okresie, w którym małe dzieci najszybciej mogą się odwadniać i źle reagować na infekcję. Starszemu dziecku rodzice są w stanie wytłumaczyć, jak ważne jest nawadnianie, mogą podawać elektrolity. Przestraszone chorobą maluchy reagują inaczej, często odmawiają sięgania po jakiekolwiek napoje w obawie przed wystąpieniem kolejnej biegunki. Z tego względu tak ważne jest chronienie niemowląt za pomocą szczepień.

Dla kogo szczepienia?

Szczepienie na rotawirusy jest obowiązkowe i wpisane do Kalendarza Szczepień Ochronnych. Żywe, ale osłabione wirusy podaje się maleńkim dzieciom – pierwszą dawkę należy podać najpóźniej do 12. tygodnia życia, a ostatnią do 24. tygodnia życia. Szczepionka podawana jest doustnie i dzieci chętnie ją piją, ponieważ jest słodka w smaku. Zwykle podaje się 2 lub 3 dawki w zależności od wybranego przez rodziców preparatu.

Szczepienie na rotawirusy można łączyć z innymi szczepieniami, np. 6w1. Po pierwszym szczepieniu może być reakcja organizmu polegająca na wodnistym wypróżnieniu, ale zwykle jest to jednorazowa sytuacja i nie zdarza się ona rzadko.

W okresie poszczepiennym, przez około 2 tygodnie należy jeszcze mocniej przestrzegać higieny rąk w czasie przewijania malucha. Wirusy są wydalane z organizmu z dziecka wraz z kałem, dlatego rodzice powinni zachować ostrożność.

Czytaj też:

Przeziębienie, grypa czy COVID-19? Jak rozpoznać objawy?