Novatis Polska: Poszerzamy możliwości medycyny z korzyścią dla pacjentów

„Zmieniamy oblicze medycyny, aby poprawiać i przedłużać ludzkie życie” – to misja firmy Novartis. Co kryje się pod tymi słowami?

W centrum naszych działań jest zawsze pacjent. W ostatnich latach wprowadziliśmy na rynek największą liczbę innowacji lekowych, poszerzając możliwości, jakie stwarza medycyna. To ogromna satysfakcja pracować w miejscu, w którym każdego dnia realnie przyczyniamy się do poprawy jakości czyjegoś życia.

Jednak ambitny cel, który przed sobą postawiliśmy – zmiana oblicza medycyny – oprócz tworzenia i udostępnienia leków wymaga aktywnego dialogu z różnymi środowiskami związanymi z ochroną zdrowia, wspierania zmian systemowych oraz działań edukacyjnych. Mamy możliwość wywierania pozytywnego wpływu na życie wielu Polaków nie tylko dzięki naszym innowacyjnym lekom, ale też dzięki partnerstwom ze szpitalami, instytucjami rządowymi, organizacjami pacjentów i kluczowymi liderami opinii.

Wspomniała Pani, że Novartis wyróżnia się swoim portfolio. Jakie obszary medycyny są dziś priorytetem dla firmy i dlaczego?

W portfolio Novartis znajduje się ponad 50 innowacyjnych leków. Skupiamy się na trzech obszarach, które dzisiaj stanowią największe wyzwanie dla społeczeństwa i systemu ochrony zdrowia.

Pierwszym z nich są innowacje lekowe w leczeniu chorób onkologicznych, a szczególnie raka piersi – głównej przyczyny zgonów z powodu nowotworów wśród kobiet. Obecnie w Polsce jest on leczony na światowym poziomie, dając pacjentkom szansę na dłuższe życie – również tym, które zmagają się z jego rozsianą postacią.

Proponujemy rozwiązania lekowe i wokół leku w chorobach sercowo-naczyniowych, które nazywane są niewidzialną pandemią. Co piąty pacjent, w ciągu roku od przebytego zawału doświadcza go ponownie, co trzeci – nie przeżyje następnych trzech lat. Prawie połowa Polaków ma podwyższone stężenie cholesterolu LDL, który jest jednym z głównych czynników ryzyka w chorobach kardiologicznych, zbierających śmiertelne żniwo. Wprowadziliśmy lek podawany dwa razy w roku, który skutecznie obniża stężenie złego cholesterolu, a także pracujemy nad rozwiązaniami wykorzystującymi potencjał AI w optymalizacji procesów w szpitalu.

W stwardnieniu rozsianym po raz kolejny zmieniamy oblicze medycyny. Udostępnienie tzw. wysokoefektywnej terapii w leczeniu tej choroby pozwoliło na nowo otworzyć rozdział dotyczący efektywności leczenia tej choroby i zapobiegania progresji.

Dużo mówimy o przełomowych lekach i nowych metodach terapeutycznych. Dzięki postępowi medycyny zmieniają się także wytyczne oraz standardy leczenia. Jak w tym wszystkim odnajduje się pacjent?

Obecny, szybko zmieniający się świat, także postęp medycyny mogą powodować zagubienie. Istotne jest, aby chory był aktywnym uczestnikiem procesu terapii i podejmował świadome decyzje. To zaangażowanie powinno być widoczne na każdym etapie – poczynając od diagnozy, przez rozmowę z lekarzem na temat najlepszego dla danego pacjenta sposobu leczenia choroby, po przestrzeganie zaleceń lekarskich.

Nie pomaga fakt, że w przestrzeni publicznej możemy natrafić na sprzeczne lub niejasne informacje dotyczące choroby czy leczenia. Dlatego jako firma stawiamy na długofalowe programy wsparcia i współpracy z organizacjami, których celem jest dostarczenie pacjentom i ich opiekunom merytorycznych materiałów na temat różnych aspektów życia z chorobą. W Novartis często mówimy „wiedza daje życie” i całkowicie się pod tym podpisuję. Wiedza dodaje pewności siebie, pomaga w rozmowie z lekarzem, znajomości procesu leczenia i utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej.

Pozostając w temacie postępów, w obszarze zdrowia coraz większe znaczenie mają dane medyczne, rejestry oraz technologie cyfrowe. Wspomniała Pani o rozwiązaniach wykorzystujących potencjał AI w kardiologii. Nad jakimi jeszcze rozwiązaniami wspierającymi opiekę nad pacjentami w Polsce, opartymi na danych, i tzw. medycynę opartą na wartości zdrowotnej obecnie pracuje firma?

Jesteśmy świadkami zmiany medycyny, jaką znamy, między innymi dzięki wykorzystywaniu potencjału sztucznej inteligencji. Naszą ambicją jest bycie aktywną stroną tej rewolucji i odpowiedzialne rozwijanie nauki na podstawie danych i technologii cyfrowych. W Polsce koncentrujemy się na optymalizacji rozwiązań na ścieżce diagnostyczno-terapeutycznej i zwiększaniu jakości rozwiązań systemowych. W tym celu nawiązujemy współpracę ze środowiskiem technologicznym, start-upowym, zwłaszcza w przypadku raka piersi czy stwardnienia rozsianego.

Przed objęciem stanowiska Country President pełniła Pani zarówno lokalne, regionalne, jak i globalne funkcje w strukturach Novartis w takich krajach jak Meksyk, Argentyna czy Kanada, a także w Ameryce Łacińskiej. Jakie miejsce – z Pani perspektywy i doświadczenia – zajmuje Polska w strategii firmy?

Polska jest jednym z kluczowych rynków z perspektywy Novartis, czego dowodem są liczby stojące za wielkością naszych inwestycji w badania i rozwój. W 2022 r. całkowity wkład Novartis w PKB w Polsce wyniósł 175,5 mln USD, podczas gdy całkowity wpływ naszej działalności na zatrudnienie wyniósł 3512 miejsc pracy. Stale utrzymujemy stabilny wzrost naszych nakładów na badania i rozwój w Polsce, tutaj Novartis prowadzi istotne globalne badania kliniczne. Stawiamy sobie za cel, by rosła liczba badań I i II fazy. W 2022 roku inwestycje Novartis w badania kliniczne wyniosły ponad 4,7 mln USD, a ich liczba wzrosła o 10 proc., co w praktyce oznaczało prowadzenie 85 badań, w których brało udział 1600 pacjentów.

Mija rok, odkąd pracuje Pani w Polsce. Co najbardziej zaskoczyło Panią w podejściu Polaków do pracy? Jakie różnice Pani zauważyła?

Polska łączy historię z nowoczesnością i dynamicznym rozwojem. Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania ludzi i ich nastawienia na innowacje. Szczególnie cieszy mnie kultura pracy Novartis Poland, oparta na wartościach takich jak współpraca, zaufanie i inkluzywność, co w praktyce oznacza rozwój pełnego potencjału wszystkich pracowników. Jako firma zobowiązaliśmy się do osiągnięcia równowagi płci w zarządzaniu oraz zapewnienia równości wynagrodzeń i przejrzystości dla wszystkich naszych pracowników na całym świecie.

Wracając jeszcze do tematu inwestycji w Polsce – w tym roku został uruchomiony Novartis Operations Hub. Dlaczego na miejsce jego powstania wybrano akurat Warszawę i czym ma się zajmować Hub?

Tak jak już podkreśliłam, Polska jest szalenie ważna dla działalności Novartis – jest kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Operations Hub stał się integralną częścią Novartis Poland w kwietniu 2023 r., już teraz zatrudniając kilkudziesięciu doświadczonych ekspertów z Polski i zagranicy. Celem Hubu jest zarządzanie globalnymi operacjami produkcji, zapewnienie jakości i dostaw. W następnych miesiącach będziemy podwajać liczbę zatrudnionych w nim polskich i zagranicznych ekspertów.

PL2308106319

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz