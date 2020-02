Kiedy dowiemy się, czy koronawirus jest globalną pandemią?

Pandemia to epidemia (nagły wzrost liczby przypadków choroby), która rozprzestrzenia się na kilka krajów lub kontynentów. Zwykle dotyczy dużej liczby osób. „Pandemia to rozprzestrzenianie się choroby między ludźmi powodującej poważne choroby i zgony na wyjątkowo szeroką skalę na całym świecie. W przeciwieństwie do epidemii, która polegałaby na rozprzestrzenianiu się choroby na obszar taki jak społeczność, naród lub części świata, a także na zdarzeniu wyjątkowym” – powiedział w rozmowie z serwisem HealthLine dr Charles Bailey, dyrektor medyczny ds. zapobiegania infekcjom w szpitalu St. Joseph w hrabstwie Orange w Kalifornii.

Niebezpieczne wirusy

Specjaliści zwracają uwagę, że ostatnią pandemią była pandemia grypy H1N1 z 2009 r., A ani SARS, MERS, ani Ebola nie kwalifikują się jako pandemia pomimo różnej ciężkości, liczby przypadków i śmiertelności.

Nieco ponad 100 lat temu, niesamowicie niebezpieczny szczep H1N1 rozprzestrzenił się na całym świecie. Zostało to w dużej mierze zapomniane, ale hiszpańska grypa z 1918 r. ostatecznie zainfekowała od 25 do 30 procent światowej populacji i zabiła około 40 milionów ludzi. Dlatego też nie można bagatelizować koronawirusa.

Nowe choroby regularnie się pojawiały i powodowały powszechne choroby, zakłócenia i zgony. COVID-19 to jedno z wielu wyzwań zdrowotnych, z którymi świat musiał sobie poradzić.

Wszystkie kraje przygotowują się do poradzenia sobie z potencjalną sytuacją pandemiczną, a eksperci twierdzą, że to tylko kwestia czasu, zanim WHO ogłosi COVID-19 globalną pandemią.