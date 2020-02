Eksperci: Mężczyźni z brodą mogą być bardziej narażeni na koronawirusa

Centra Kontroli i Prewencji Chorób to agencja rządu Stanów Zjednoczonych, wchodzące w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Amerykańskie organy przygotowały specjalną grafikę dla mężczyzn noszących brody. Jak się okazuje, są oni w dużo większym stopniu narażeni na zakażenie koronawirusem. Powód? niektóre rodzaje zarostu mogą zmniejszać skuteczność noszonych na twarzy maseczek z filtrem. – Zarost może zakłócać działanie maseczek. Jeśli już musimy mieć zarost, znacznie lepiej postawić na wąsy niż brodę – przekonują urzędnicy.

Koronawirus na świecie

Do tej pory koronawirus (wcześniej nazywany też wirusem z Wuhan) pojawił się w 52 krajach świata. Do tej pory odnotowano 82723 przypadki zakażenia. Zmarło 2817 osób, a wyzdrowiało 33350 osób. W Chinach, gdzie rozpoczęła się epidemia, zdiagnozowano 78514 przypadków zakażenia koronawirusem. W wyniku zakażenia zmarło 2747 osób, lekarze wyleczyli 32954 osoby. W Europie najwięcej przypadków odnotowano we Włoszech - 655, w wyniku zakażenia w tym kraju zmarło już 17 osób.

Czytaj także:

Robert Biedroń i jego partner wybierają się w podróż do Chin