Koronawirus w kolejnych europejskich krajach. We Francji już 38 przypadków zakażenia

Do tej pory koronawirus (wcześniej nazywany też wirusem z Wuhan) pojawił się w 52 krajach świata. Do tej pory odnotowano 82723 przypadki zakażenia. Zmarło 2817 osób, a wyzdrowiało 33350 osób. W Chinach, gdzie rozpoczęła się epidemia, zdiagnozowano 78514 przypadków zakażenia koronawirusem. W wyniku zakażenia zmarło 2747 osób, lekarze wyleczyli 32954 osoby. W Europie najwięcej przypadków odnotowano we Włoszech - 655, w wyniku zakażenia w tym kraju zmarło już 17 osób.

Pierwsze przypadki zakażeń w nowych krajach

W czwartek 27 lutego w godzinach wieczornych poinformowano o kolejnych przypadkach zakażeń w Europie. Jeden z pacjentów przybył o Irlandii Północnej z Włoch przez Dublin. Tym samym liczba zachorowań w całym Zjednoczonym Królestwie wzrosła do 16. - Byliśmy przygotowani na pierwszy pozytywny wynik testu w Irlandii Północnej i mówiliśmy jasno, że to jest kwestia kiedy się to stanie, a nie czy w ogóle będziemy mieli jakikolwiek zdiagnozowany przypadek - powiedział naczelny lekarz Michael McBride. Specjalista dodał, że Irlandia Północna dysponuje solidnymi środkami kontroli zakażeń, które umożliwiają natychmiastową reakcję. - Nasza służba zdrowia jest przyzwyczajona do działań w przypadku zakażeń i możemy zapewnić opinię publiczną, że jesteśmy przygotowani - zapewnił.

Pierwsze zakażenie odnotowano także w Holandii. Zakażona osoba to mieszkaniec miasta Tilburg na południu kraju, który niedawno podróżował do północnych Włoch.

Władze Niemiec przekazały informację o zdiagnozowaniu 18 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej pacjentów pochodzi z Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec. Wszystie osoby zostały objęte domową kwarantanną. Minister zdrowia Olivier Veran ujawnił niepokojące wieści z Francji. Obecnie władze mają wiedzę na temat 38 potwierdzonych przypadkach zakażenia - liczba ta podwoiła się w ciągu doby.

