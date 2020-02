Lek przeciwko koronawirusowi już w fazie testów

Leki przeciwwirusowe do zwalczania zakażeń koronawirusami nie zostały jeszcze wprowadzone do obiegu, co stanowi poważne wyzwanie dla naukowców ze wszystkich krajów podejmujących wysiłki na rzecz powstrzymania epidemii SARS-CoV-2.

Remdesivir, lek opracowany przez Gilead Sciences, Inc. w odpowiedzi na epidemię wirusa Ebola w Afryce Zachodniej w 2014 roku, jest związkiem o szerokim spektrum działania przeciwwirusowego przeciwko wirusom RNA, w tym SARS-CoV i MERS-CoV.

– Nawet jeśli wiadomo, że lek działa, istnieje pewne zagrożenie, jeśli nie wiadomo, jak działa. Pocieszające jest, jeśli dokładnie wiadomo, jak działa przeciwko konkretnemu czynnikowi – powiedział dr Matthias Götte, wirusolog z University of Alberta. – Wiemy, że lek działa przeciwko różnym koronawirusom, takim jak SARS-CoV i MERS-CoV oraz, że nowy koronawirus jest bardzo podobny do SARS-CoV. Powiedziałbym więc, że jestem umiarkowanym optymistą, ale wyniki uzyskane przez nasz zespół w kwestii remdesiviru i MERS będą podobne w przypadku SARS-CoV-2. Do tej pory nie opublikowano wyjaśnienia, dlaczego remdesivir może działać przeciwko koronawirusom.

Czytaj także:

WHO: Koronawirus ma potencjał do tego, żeby spowodować pandemię

Lek zapowiada się obiecująco

Remdesivir został po raz pierwszy zastosowany u pacjenta z koronawirusem na początku tego roku w Stanach Zjednoczonych. Pacjentowi podano lek w siódmym dniu choroby. Następnego dnia wykazał znaczną poprawę, a objawy ostatecznie całkowicie zniknęły.

– Nasze badanie wykazało, że remdesivir zasadniczo naśladuje jeden z naturalnych elementów budulcowych syntezy RNA niezbędnych do replikacji genomu wirusa – powiedział dr Götte. – Enzymy w wirusie syntetyzują wirusowy genom RNA za pomocą tych bloków budulcowych, ale mieszają niezbędne cząstki z cząstkami leku. Po włączeniu leku do rosnącego łańcucha RNA wirus nie może się już replikować.

Kolejnym krokiem jest oczekiwanie na wyniki trwających badań klinicznych nad remdesivirem. Mają być dostępne pod koniec kwietnia.

– Prawdopodobnie będzie potrzebny więcej niż jeden lek, aby skutecznie walczyć z nowymi chorobami, takimi jak COVID-19, podobnie jak w przypadku HIV i wirusa zapalenia wątroby typu C – powiedział dr Götte. – Idealnie byłoby, gdyby opracowano kilka leków, ponieważ niektóre szczepy mogą być odporne na leczenie.

Czytaj także:

Jak leczyć zakażenie koronawirusem COVID-19?