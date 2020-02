Testy szczepionki przeciwko koronawirusowi COVID-19 już w kwietniu

Moderna Therapeutics, firma biotechnologiczna z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts, dostarczyła pierwsze partie szczepionki przeciwko koronawirusowi COVID-19. Szczepionka powstała zaledwie 42 dni po wydzieleniu przez chińskich naukowców sekwencji genetycznej wirusa COVID-19, zwanej SARS-CoV-2. Pierwsze fiolki wysłano do amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), będącego częścią National Institutes of Health (NIH) w Bethesda. Szczepionka do testów na ludziach będzie gotowa już w kwietniu.

Naukowcy z NIH rozpoczęli również testowanie leku przeciwwirusowego o nazwie remdesivir, opracowanego przeciwko wirusowi ebola, u pacjenta zakażonego SARS-CoV-2. Badanie jest pierwszym testem leku przeciw COVID-19 i będzie prowadzone przez zespół z University of Nebraska Medical Center. Pierwszym pacjentem, który zgłosił się na ochotnika do badania był pasażer sprowadzony do USA po pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa na pokładzie statku Diamond Princess. Inne osoby ze zdiagnozowanym COVID-19, które były hospitalizowane, również będą objęte badaniem.

Remdesivir osiągnął dobre wyniki w testach na zwierzętach zakażonych dwoma pokrewnymi koronawirusami, jednym odpowiedzialnym za ciężki ostry zespół oddechowy (SARS), a drugim za wywoływanie bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS). Wolontariusze zostaną losowo przydzieleni do przyjmowania leku lub placebo dożylnie przez 10 dni, a także będą mieli badania krwi oraz wymazy z nosa i gardła co dwa dni w celu śledzenia ilości wirusa w ich ciałach. Jeśli lek wykazuje pewien poziom skuteczności w powstrzymywaniu wzrostu poziomu SARS-CoV-2 we krwi, może pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji.

Innowacyjna szczepionka

Szczepionka przeciwko COVID-19 została opracowana w rekordowym czasie, ponieważ jest oparta na stosunkowo nowej metodzie genetycznej, która nie wymaga hodowania ogromnej ilości wirusa. Szczepionka jest wypełniona mRNA, materiałem genetycznym pochodzącym z DNA i wytwarzającym białka. mRNA koduje odpowiednie białka koronawirusa, które następnie są wstrzykiwane do organizmu. Komórki odpornościowe w węzłach chłonnych mogą przetwarzać mRNA i zacząć wytwarzać białko we właściwy sposób, aby inne komórki odpornościowe mogły je rozpoznać jako materiał do zniszczenia.

Jak powiedział dr Stephen Hoge, prezes Moderny:

– mRNA jest niczym oprogramowanie w biologii. Nasza szczepionka jest więc swoistym programem [komputerowym] dla organizmu, który produkuje białka [wirusowe], które mogą generować odpowiedź immunologiczną.