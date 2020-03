Obalamy popularne mity na temat koronawirusa COVID-19

Koronawirus COVID-19 to nowy rodzaj wirusa, który pojawił się w miejscowości Wuhan w Chinach w grudniu ubiegłego roku. Ze względu na środki ostrożności oraz konieczność ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby miasto zostało zamknięte, co niestety nie zatrzymało wirusa, który szybko przedostał się na inne kontynenty. Podejrzewa się, że pierwsze zakażenie człowieka koronawirusem COVID-19 miało miejsce w wyniku kontaktu z zakażonym, dzikim zwierzęciem.

Co to jest koronawirus?

Koronawirus to nowy typ wirusa, który należy do tej samej rodziny drobnoustrojów, co również pochodzące z Chin wirusy SARS i MERS. Liczbę zakażeń koronawirusem szacuje się na około 80 tys. osób; liczba zakażonych stale rośnie, a największe ognisko wirusa znajduje się obecnie w Azji. Rośne też liczba zgonów z powodu zakażenia, które dotyczą przede wszystkim osób starszych i przewlekle chorych.

Statystyki zmieniają się dynamicznie, zarówno w kwestii liczby zakażeń, jak i zgonów, co jest wyjątkowo niepokojące i może doprowadzić do ogłoszenia przez WHO pandemii wirusa. Najwięcej zgonów z powodu zakażenia i wywołanego wirusem zapalania płuc dotyczy osób po 80. roku życia. Jak dotąd nie odnotowano żadnego przypadku zgonu dzieci, jednak istnieją podejrzenia, że u najmłodszych wirus może przebiegać bezobjawowo. Niektóre państwa nie podają jednak szczegółów na temat osób zakażonych i zmarłych, więc nie można też stwierdzić, że najmłodsi nie chorują.

Zakażenie koronawirusem – objawy

Objawy zakażenia koronawirusem mogą przypominać objawy grypy lub przeziębiania. Wirus powoduje:

podwyższenie temperatury ciała powyżej 38 stopni Celsjusza,



kaszel,



duszności,



ogólne złe samopoczucie i znaczne osłabienie,



dynamiczne nasilenie się objawów.

Mity na temat koronawirusa

1. Przesyłki z Chin są skażone

Przesyłki z Chin są bezpieczne i nie należy obawiać się zakażenia koronawirusem w sposób inny niż w wyniku bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną.

2. Przed koronawirusem chronią środki antyseptyczne

Nie są dostępne środki, które chroniłyby przed zakażeniem i mogłyby być stosowane np. na skórę. Przed zakażeniem chroni przede wszystkim przestrzeganie zasad higieny, czyli częste i dokładne mycie rąk ciepłą wodą i środkiem myjącym lub stosowanie żeli odkażających w sytuacji, gdy nie możemy umyć rąk w sposób tradycyjny.

3. Aby uniknąć zakażenia, trzeba nosić maseczkę ochronną

Jest to w połowie mit, bo maski ochronne powinny nosić przede wszystkim osoby, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem, osoby przebywające w rejonach, w których występuje najwięcej przypadków zakażeń, a także personel medyczny. Specjaliści od chorób zakaźnych przekonują, że noszenie masek przez osoby zdrowe nie jest konieczne i może stać się przyczyną problemów, które powoduje osiadanie na powierzchni maski ogromnej ilości drobnoustrojów. Mogą one zostać w łatwy sposób przeniesione na niezabezpieczone rękawiczkami ochronnymi dłonie podczas zdejmowania maseczki.

4. Przed zakażeniem chroni płukanie nosa i gardła solą fizjologiczną

Ciągle pojawiają się nowe, „skuteczne” metody na uniknięcie zakażenia koronawirusem. Mają do nich należeć irygacja nosa i płukanie gardła solą fizjologiczną, jednak lekarze tego nie potwierdzają.

5. Przed zakażeniem chroni nacieranie skóry olejem sezamowym

To kolejny, choć w pełni nieszkodliwy dla zdrowia mit. Nie potwierdzono, aby olej sezamowy wykazywał właściwości pozwalające na uniknięcie zakażenia.

6. Koronawirus atakuje jedynie osoby starsze

Koronawirus może zaatakować każdego, jednak ze względu na występowanie schorzeń przewlekłych oraz mniejszą odporność organizmunajbardziej narażone na zakażenie są osoby starsze i osłabione.

7. Dzieci nie mogą zarazić się koronawirusem

Maluchy mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo, dlatego należy zachować ostrożność i izolować dzieci od osób, u których podejrzewane jest zakażenie.

8. W leczeniu zakażenia koronawirusem najlepiej sprawdzą się antybiotyki

Antybiotyki nie są skuteczne w przypadku zakażeń wirusowych. Stosuje się je jedynie w przypadku powikłań po zakażeniu wirusami, które obejmują m.in. bakteryjne zapalenie płuc.

9. Niektóre szczepionki mogą ochronić przed zakażeniem

Nie ma szczepionki na koronawirusa, a dostępne na rynku szczepionki przeciwko grypie, pneumokokom, meningokokom czy Hib nie są skutecznym sposobem na uniknięcie infekcji. Szczepienie przeciwko grypie może jedynie przyśpieszyć postawienie diagnozy, bo pojawienie się silnych objawów grypopodobnych u osób zaszczepionych na grypę jest sygnałem dla lekarzy o konieczności wykonania badań w kierunku zakażenia koronawirusem.