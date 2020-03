Reuters: Pierwszy przypadek koronawirusa na Ukrainie

W sobotę 29 lutego w Czerniowce na wschodzie Ukrainy został hospitalizowany mężczyzna, u którego wykryto koronawirusa. Do kraju przyjechał z Włoch przez Rumunię. To pierwszy przypadek zakażenia na Ukrainie.

Koronawirus u sąsiadów Polski

W Niemczech odnotowano do tej pory 165 przypadków zakażenia koronawirusem, na chwilę obecną nie ma ofiar śmiertelnych. Władze przekazały, że 2 osoby są w stanie ciężkim. W Rosji zdiagnozowano 3 pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego 2 osoby zostały wyleczone. Po 1 przypadku zakażenia odnotowano na Litwie oraz na Białorusi.

Czeski inister zdrowia Adam Vojtiech przekazał podczas konferencji prasowej informację o nowym przypadku zakażenia koronawirusem. Pacjentka to 53-letnia kobieta z Uścia nad Łabą. Pacjentka znajduje się w szpitalu im. Masaryka. Do kraju wróciła w piątek 28 lutego, skarżyła się na kaszel, bóle mięśni oraz gorączkę. Minister podkreślił, że chora znajduje się w izolacji, jednak jej stan nie jest poważny. Do tej pory w Czechach odnotowano cztery przypadki zakażenia koronawirusem.

W Polsce według danych na godz. 10:15 we wtorek marca nie wykryto żadnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Przypadków zakażenia nie odnotowano również m.in. na Słowacji, Węgrzech oraz w Słowenii.





