Jak zatrzymać koronawirusa? Nowy pomysł naukowców

Najskuteczniejszą metodą na walkę z koronawirusem jest wynalezienie szczepionki, która powstrzyma jego rozwój. Niestety, na takie rozwiązanie przyjdzie nam poczekać lata. Na szczęście pojawiają się inne metody, które niosą nadzieję. Jednym z nich jest sprawdzanie historii podróży pacjentów.

Jak zatrzymać koronawirusa?

Na nowy pomysł wpadł dr Krys Johnson, profesor epidemiologii w kolegium zdrowia publicznego na Temple University w Filadelfii. Uznał on, że pytanie wszystkich pacjentów o ich niedawną historię podróży może pomóc spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz innych chorób infekcji. Eksperci chorób zakaźnych twierdzą, że historia podróży powinna być gromadzona wraz z innymi rutynowymi informacjami od pacjentów, takimi jak temperatura i ciśnienie krwi.

Dokumentacja medyczna - nowe standardy

Szef chorób zakaźnych i medycyny geograficznej w UT Southwestern Medical Center w Dallas, Dr Trish Perl, przyznał w specjalnym komunikacie prasowym, że wybuch epidemii koronawirusa to odpowiedni moment, by wprowadzić zmiany. COVID-19 ewoluuje bowiem w bardzo szybkim tempie i ważna jest nowa rutyna. Również ludzie podróżują dziś częściej, niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Udają się w dalekie zakątki świata, gdzie mogą mieć kontakt z nieznanymi wirusami i bakteriami. Tego typu wywiad u lekarza wydaje się być niezbędny w nowych standardach opieki zdrowia. Pmoże też rozpocząć nowe badania nad rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, związanych w częstym i dalekim transportem ludzi.

Objawy wirusa COVID-19

Gorączka, kaszel i duszność to główne objawy koronawirusa. Są one bardzo podobne do innych symptomów chorób zakaźnych. Kontekst podróżny zagranicznych może być więc niezwykle istotny w ustaleniu rodzaju infekcji, którą przechodzi pacjent. Pytania takie można też dodać do elektronicznej dokumentacji medycznej, którą można sporządzić jeszcze przed wizytą lekarską. Dzięki temu lekarz jest w stanie szybciej zareagować i zlecić dodatkowe badania. W razie potrzeby może nawet zadecydować o domowej kwarantannie. W takiej sytuacji personel medyczny nie będzie narażony na bezpośredni kontakt z zakażonym.

„Chcemy, żeby ludzie zadzwonili z wyprzedzeniem i nie narażali innych na możliwą infekcję” – powiedział dr Krys Johnson, profesor epidemiologii w kolegium zdrowia publicznego na Temple University w Filadelfii.

Lekarze z USA już teraz wprowadzają takie praktyki do swoich konsultacji. Pytają oni pacjentów, czy oni lub członkowie ich rodziny podróżowali w ciągu ostatnich 30 dni za granicę i do jakiego kraju. Często w ich pytaniach pojawiają się Chiny. To tam wybuchła bowiem epidemia koronawirusa i jest najwięcej zakażonych osób.

Postępowanie w przypadku epidemii

Światowa organizacja zdrowia w obliczu koronawirusa udziela konkretnych wskazówek w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia. Jest to przede wszystkim wysoki poziom higieny w domu i miejscu pracy (mycie rąk, telefonów, powierzchni kuchennych, biurek). Zaleca się unikanie dalekich podróży. Specjaliści podkreślają, by ufać jedynie wiarygodne informacjom i nie popadać w panikę. W obliczu zagrożenia najważniejszy jest spokój.