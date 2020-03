Boisz się, że twoje dziecko złapie koronawirusa? Zobacz, co możesz zrobić

Koronawirus SARS-CoV-2, który powoduje chorobę COVID-19 dotychczas zaraził już prawie 90 000 osób. Na całym świecie spowodował ponad 3 000 zgonów. Niestety, koronawirus jest także już w Polsce, o czym poinformowano 4 marca 2020 nad ranem. Nic dziwnego, że w obliczu zagrożenia większość rodziców martwi się o swoje dzieci. Te często sięgają po brudne rzeczy z ziemi, bawią się przypadkowymi przedmiotami. Mają także styczność z innymi dziećmi w przedszkolach i szkołach. Nietrudno ukryć, że to łatwe środowisko do rozprzestrzeniania się infekcji.

Koronawirus a dzieci

Liczba zgłoszonych przypadków COVID-19 u dzieci pozostaje niska. Mniej niż 1% spośród ponad 44 000 potwierdzonych przypadków koronawirusa dotyczyło dzieci w wieku 9 lat lub poniżej. W tej grupie wiekowej nie zgłoszono zgonów. W Australii jak dotąd tylko u jednego dziecka potwierdzono zakażenie koronawirusem. Nie jest wiadome, czym spowodowana jest niska liczba zakażeń u dzieci. Może wpływać na to mała liczba zarażonych i zagrożonych zarażeniem dzieci. Wiele z nich nie ma także na tyle silnych objawów, aby podejrzewać koronawirusa. Najczęściej przechodzą one inne infekcje.

Jak zabezpieczyć dziecko przed koronawirusem?

Najważniejsza jest wnikliwa obserwacja dzieci, która pozwoli dostrzec symptomy zakażenia. Najczęściej jest to: kaszel, katar, biegunka, a także przekrwienie błony śluzowej nosa i bóle głowy.

Ponieważ COVID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową, istotne jest przestrzeganie zasad higieny. Jeśli dziecko kaszle lub kicha, należy uczyć go zakrywać twarz chusteczką i przypilnować, by umyło dłonie.

Jeśli dziecko źle się czuje, powinno zostać w domu, być ciepło ubrane i spożywać pełnowartościowe posiłki.

Należy izolować dziecko od osób, które źle się czują. Jeśli inny domownik ma infekcję, dziecko nie powinno przebywać razem z nim w pomieszczeniu.

Ze względu na łagodne objawy u dzieci, nie zawsze należy podawać im leki przeciwwirusowe. Ich skutki uboczne mogłyby być poważniejsze niż infekcja.

Chociaż szczepionka na COVID-19 nie została jeszcze wynaleziona, warto zaszczepić dziecko przeciw wirusowi grypy.



Postępowianie w przypadku zakażenia dziecka

Jeżeli dziecko, które zostało zakażone wirusem COVID-19 przebywało wcześniej w szkole, konieczne będzie jej zamknięcie. Ma to na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Lekarze twierdzą, że zapobieganie zakażania dzieci w wieku szkolnym może uchronić przed epidemią całe społeczeństwo. To właśnie dzieci są częstym przekaźnikiem infekcji, ze względu na dużą dawkę ruchu i częsty kontakt z innymi osobami.

Co to jest koronawirus?

COVID-19 został wykryty po raz pierwszy w Wuhan, China w grudniu 2019. Jest to nowy szczep rodziny wirusów odkrytych w latach 60. Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznej "koronie" słodkich białek otaczających go, które są widoczne pod mikroskopem. U ludzi powoduje on najczęściej łagodną chorobę, z objawami takimi jak kaszel i katar. Osłabiony organizm koronawirus może doprowadzić nawet do zgonu, stąd częste przypadki śmieci osób w podeszłym wieku. Szacuje się, że w wyniku koronawirusa życie straciło już ponad 90 000 osób na całym świecie. Najwięcej zakażonych znajduje się w Chinach.

Trzy odmiany koronawirusa

COVID-19 to jedna z odmian koronawirusa, którą dotyczczas zaobserwowano na świecie. W latach 2002–2003 w Chinach pojawił się SARS-CoV, czyli koronawirus ostrej niewydolności oddechowej. Liczba zakażonych SARS-CoV wyniosła około 8000, z czego 10% zmarło. Wirus rozprzestrzenił się na obie Ameryki oraz Europę. W latach 2012 oraz 2015 w Arabii Saudyjskiej pojawił się koronawirus układu odechowego MERS-CoV. Rozprzestrzeniając się na Koreę Południową, zakaził ponad 2500 osób. 34% zakażonych zmarło. Obecnie koronawirus COVID-19 spowodował więcej zgonów niż SARS-CoV i MERS-CoV razem.

