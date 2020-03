NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z piątku 6 marca

8:07 TVN24: W Dobrzyniu nad Wisłą dwie szkoły i przedszkole zostały zamknięte z powodu zagrożenia koronawirusem 7:51 Pierwszy przypadek koronawirusa w Bhutanie, położonym w Himalajach i izolowanym od świata buddyjskim królestwie. Zakażony to 76-letni turysta z USA 7:39 O godzinie 10:00 w Brukseli rozpocznie się specjalne spotkanie ministrów zdrowia państw UE w sprawie walki z epidemią koronawirusa. Polskę będzie reprezentował minister zdrowia Łukasz Szumowski 7:24 W prowincji Hubei, wyłączając jej stolicę Wuhan, nie zanotowano żadnych przypadków zakażenia w ciągu ostatnich 24 godzin. To pierwszy taki przypadek od wybuchu epidemii. W samym Wuhan odnotowano 126 7:18 Jeden z deputowanych do francuskiego Zgromadzenia Narodowego, jest zarażony koronawirusem. Przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii 7:06 Rośnie śmiertelny bilans ofiar zakażonych koronawirusem. Na całym świecie to już ponad 3300 przypadków. Łączna liczba zarażonych na całym świecie wynosi 98 429



Walkę z wirusem wygrało z kolei 55 641 osób. Pozostałe 39 402 osoby pozostają w szpitalach lub pod obserwacją. Większość, bo 33 129 pacjentów oznaczono jako „łagodne przypadki”. W stanie poważnym lub krytycznym znajduje 6 273 zarażonych koronawirusem

W Polsce przebadano 676 próbek na obecność koronawirusa. Ministerstwo zdrowia podaje wyniki